Latam Airlines Colombia y Lufthansa anuncian nuevas medidas para los viajeros que llegan de Europa

Las dos marcas anunciaron un acuerdo de código compartido.

Manuel Santiago Sánchez González

28 de enero de 2026, 2:14 a. m.
Aerolínea Latam anunció nuevo códido compartido. Foto: Cortesía Latam

En la tarde del martes 27 de enero de 2026, Latam Airlines Colombia y Lufthansa anunciaron la firma de un acuerdo, el cual permitirá que los viajeros que lleguen desde Europa puedan conectar de manera ágil con vuelos domésticos para continuar con sus rutas turísticas con mayor seguridad.

Aerolíneas retomarán vuelos en el Caribe tras la apertura del espacio aéreo: será de forma gradual

Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia, señaló a los medios de comunicación que “la cooperación con Lufthansa potencia el acceso a Colombia y fortalece la propuesta de valor para nuestros clientes. Al articular su operación intercontinental con nuestras rutas domésticas, facilitamos conexiones más ágiles y una experiencia de viaje unificada desde Bogotá hacia las principales ciudades del país”.

Lufthansa es una de las aerolíneas más reconocidas del mundo Foto: Facebook/Lufthansa

Con el nuevo acuerdo se busca que Bogotá, por medio del Aeropuerto El Dorado, se consolide como una de las terminales aéreas de la región, permitiendo la conectividad de miles de personas a través de las opciones que ofrece a diario.

“¿Listo para tu viaje con Lufthansa? Revisa nuestros consejos para un viaje simple y tranquilo con Lufthansa. Además, conoce lo que puedes esperar de la experiencia de viajar junto con nuestra aerolínea asociada", señala Latam en su portal web.

La medida le otorga la potestad a Lufthansa para comercializar bajo su propio código vuelos de Latam, los cuales servirán de conectividad con diversas ciudades de Colombia, integrando esta opción a la red de operaciones con la cual cuenta la empresa.

Desde hace algunos días, los usuarios de la aerolínea alemana pueden conectarse con ciudades como Medellín, Cali, Pereira, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta y San Andrés, entre otras.

Reconocida aerolínea inició vuelos directos desde Bogotá a Aruba y Curazao por la temporada de fin de año

¿Qué es el código compartido?

Esta medida permite a las empresas del país y del mundo la comercialización de vuelos operados por otra aerolínea para mejorar la conectividad y el traslado de usuarios de manera más fácil y segura.

¿Qué es un vuelo de código compartido y cuáles son sus beneficios? La nueva apuesta entre Aerolíneas Argentinas y Latam
Estos acuerdos de código compartido permiten la acumulación y canje recíprocos de millas/puntos en los programas de las marcas. Foto: Getty Images

“El código compartido es un acuerdo de comercialización mediante el cual una aerolínea coloca su código designador en un vuelo operado por otra aerolínea y vende boletos para dicho vuelo. Aerolíneas de todo el mundo siguen formando acuerdos de código compartido para fortalecer o expandir su presencia en el mercado y su competitividad”, señala el Departamento de Transporte Aéreo.

A través de esta figura, las personas pueden ampliar su itinerario de viaje y cumplir con los viajes programados sin tener que salirse de las marcas aliadas, evitando posibles inconvenientes o pérdidas de sus conexiones.

