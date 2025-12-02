Latam abre la ruta San Andrés–Barranquilla–San Andrés y refuerza la conectividad del Caribe

La conectividad aérea cada vez avanza a pasos agigantados en el país y cada vez son más las empresas aéreas que deciden abrir nuevas rutas y conectar distintas regiones del país, con el fin de potenciar un destino en los mercados turísticos nacionales e internacionales.

Este aspecto es importante para el desarrollo económico y social, dado que facilita que se haga un intercambio de culturas, bienes y servicios, lo que contribuye al desarrollo de ciertas zonas del país desconectadas.

Latam hizo un anuncio que alegró a muchos. | Foto: Alianza latamE

Recientemente, Latam Airlines, una de las aerolíneas más importantes en el país, anunció la apertura de una nueva ruta, con la que buscaría ampliar la conectividad en el Caribe.

Se trata de la ruta San Andrés - Barranquilla - San Andrés, que iniciará el próximo 30 de marzo. El nuevo trayecto tendrá tres operaciones semanales y movilizará a unos 1.000 pasajeros por semana.

De esta forma, se mejorarán considerablemente los flujos comerciales en la región. La empresa indicó que estos serán operados en los aviones de referencia Airbus 320, con una capacidad para 174 pasajeros y que están en la flota de la aerolínea para rutas domésticas.

Esta es la nueva ruta. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Quienes deseen adquirir tiquetes para esta ruta, la compra de los mismos ya está disponible desde el pasado 20 de noviembre en los canales oficiales de la aerolínea.

De acuerdo con la empresa, los itinerarios despegarán a las 7:15 a.m., los lunes, miércoles y viernes con destino al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (BAQ).

La aerolínea también indicó que la ruta está en este momento en el proceso de aprobación gubernamental. Sin embargo, al ser aprobada, sería una oportunidad para dinamizar el turismo en esta zona del país.

San Andrés sigue consolidándose como uno de los destinos más visitados de Colombia. | Foto: Cortesía Gobernación de San Andrés.