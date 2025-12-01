Según estudio de Mapfre, Colombia tiene una baja protección vehicular, apenas 1 de cada 10 vehículos cuenta con seguro voluntario

En Colombia, millones de conductores aún desconocen qué cubre realmente su seguro automotor, cómo opera el deducible o en qué situaciones aplica una exclusión. Esta falta de información tiene un impacto directo en la seguridad financiera de las familias y en la confianza hacia las aseguradoras.

Un estudio de Mapfre y de acuerdo con cifras de Fasecolda, al cierre de 2024 solo el 12,2 % de los vehículos registrados en el país contaban con un seguro voluntario, lo que representa un total de 2.381.754 vehículos asegurados. Esto significa que la gran mayoría de conductores dependen únicamente del SOAT, cuya cobertura es limitada y no ampara daños materiales, hurto ni responsabilidad civil ampliada

“El desconocimiento sobre los términos básicos de una póliza deja al conductor desprotegido ante un siniestro. Comprender conceptos como deducible, exclusiones o cobertura puede marcar la diferencia entre una pérdida total y una recuperación efectiva”, explicó MAPFRE Colombia.

Un país con baja cultura aseguradora

A pesar de que los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de muerte en Colombia, el nivel de aseguramiento voluntario se mantiene bajo. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en 2024 se registraron 8.271 fallecidos por accidentes de tránsito, una reducción del 2 % frente al año anterior, pero aún una cifra alarmante.

En Colombia, apenas el 12,2 % del parque automotor tiene un seguro voluntario, según Fasecolda. | Foto: Getty Images

Por eso es importante tener en cuenta estos conceptos:

1. Cobertura: define los riesgos que el seguro protege, como colisiones, robo, incendios, daños a terceros o fenómenos naturales.

2. Deducible: es la parte del daño que asume el asegurado. Si el costo del siniestro no supera este monto, la compañía no cubre los gastos.

3. Exclusiones: son las situaciones que la póliza no cubre, como conducir bajo los efectos del alcohol, usar el vehículo con fines distintos a los declarados o participar en competencias.

También es importante tener en cuenta que, si un siniestro solo genera daños materiales, el conductor puede reportarlo directamente a su aseguradora sin necesidad de intervención policial. Sin embargo, si hay lesionados o pérdidas humanas, el reporte ante las autoridades es obligatorio.

Expertos coinciden en que fortalecer la educación aseguradora es clave para reducir riesgos financieros y fomentar una movilidad más responsable. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Fasecolda también menciona que en promedio, los colombianos destinan cerca de $1.065.000 anuales a la adquisición de seguros —una cifra modesta si se compara con el valor de los vehículos y los costos derivados de un accidente grave.