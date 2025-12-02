Credicorp Capital invertirá más de USD 19 millones para fortalecer su operación en Colombia

Credicorp Capital anunció una inversión de USD 19,1 millones destinada a fortalecer su operación en Colombia mediante la inauguración de sus nuevas oficinas en Bogotá. La apuesta no solo representa una expansión física, sino también un impulso estratégico para robustecer su infraestructura tecnológica, su capacidad operativa y su oferta de servicios especializados.

Las nuevas instalaciones, que abarcan más de 6.000 metros cuadrados, permitirán a la organización duplicar su capacidad instalada y consolidar sus líneas de negocio en banca de inversión, gestión de activos y fiduciarios. Con este crecimiento, la compañía busca continuar posicionándose como un actor fundamental para el desarrollo económico del país.

Impulso a la tecnología y transformación digital

La inversión incluye un avance significativo en procesos de modernización tecnológica, destacándose la migración a un Datacenter con estándares internacionales, diseñado para mejorar la seguridad, escalabilidad y eficiencia operativa. Este componente responde al creciente requerimiento de soluciones financieras más ágiles, confiables y alineadas con las expectativas de los clientes.

Adicionalmente, el fortalecimiento alcanza a la Corporación Financiera, cuyo patrimonio supera los $90.000 millones, y contempla el desarrollo de una nueva herramienta especializada para el negocio de Asset Management. Esta plataforma permitirá optimizar la gestión de inversiones, mejorar la toma de decisiones y ofrecer mayor valor agregado tanto a clientes como a inversionistas.

Como parte del plan de expansión, la compañía también renovó su propuesta de espacios laborales bajo un enfoque centrado en el bienestar, la productividad y la colaboración. | Foto: iStock.

“Con esta inversión reafirmamos nuestro compromiso con Colombia, uno de los mercados estratégicos para el Grupo Credicorp. Es una apuesta que refleja la confianza de nuestros socios y del mercado, y que nos impulsa a seguir innovando y fortaleciendo nuestra operación en el país”, afirmó Héctor Juliao, country head de Credicorp Capital Colombia.

Estas nuevas oficinas integran:

• Zonas de bienestar y recreación: terrazas, juegos de mesa y arcade.

• Salas de lactancia, promoviendo entornos laborales más inclusivos.

• Espacios de formación para capacitación continua.

• Áreas colaborativas, como cocinas por piso, cafeterías y terrazas para encuentros entre equipos.

Estas adecuaciones buscan fortalecer la experiencia del talento humano y alinearse con las nuevas dinámicas del trabajo híbrido y colaborativo.