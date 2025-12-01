La tecnología está cambiando para siempre la planeación y ejecución de proyectos en el sector de la construcción

Cuando entramos al auditorio del Primer Congreso de Inteligencia Artificial en el sector de la Construcción, organizado por Camacol en Cartagena, sentimos un entusiasmo difícil de ignorar. Entre colegas, empresarios, académicos y líderes nos hacíamos la misma pregunta: cómo puede la inteligencia artificial transformar de verdad la construcción.

Una cifra nos sorprendió desde el comienzo. Apenas cerca del 20 por ciento de las empresas del sector han implementado una o dos herramientas basadas en inteligencia artificial. Este dato nos llevó a reflexionar sobre lo temprano que aún es este camino y sobre la necesidad de avanzar con intención y constancia.

Durante las presentaciones vimos ejemplos concretos del impacto de tecnologías como la IA, el Big Data y el BIM (Building Information Modeling) para la creación y gestión de proyectos de construcción. La modelación con BIM apoyada en IA ya permite anticipar escenarios, calcular cantidades de obra y reducir desperdicios. Plataformas como Autodesk integran sistemas capaces de detectar errores en los diseños antes de llegar a obra, lo que se traduce en ahorro de tiempo y recursos. El Big Data, por su parte, abre la puerta a una gestión más precisa de los tiempos de entrega y de los recursos necesarios para cada proyecto.

Cada idea presentada en el Congreso representó un reto y también una motivación. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que, usada con criterio, puede acercarnos a la excelencia que buscamos en cada proyecto. Lo vivido en el evento reafirmó nuestro compromiso con la innovación. En Trazo y Construcciones ya damos pasos firmes en esa dirección al integrar soluciones digitales como Power BI, que nos permiten entregar informes en tiempo real. También exploramos el potencial del BIM y la automatización para mejorar la precisión de las obras que ejecutamos.

Desde hace dos años emprendimos un proceso de transformación interna que nos llevó a integrar inteligencia artificial en las operaciones, en la forma de trabajar con las personas y en el diseño de la tecnología que usamos a diario. Rediseñamos procesos, fortalecimos la estructura de gobierno de datos y avanzamos hacia un modelo operativo flexible que responde con agilidad a un sector cada vez más cambiante. La formación continua ha sido determinante. Nuestros equipos han asumido una mentalidad digital que los prepara para el presente y para lo que viene.

Sabemos que la confianza es esencial. Por eso trabajamos con protocolos de ciberseguridad inspirados en la norma internacional ISO 42001. Aunque aún no contamos con la certificación, ya aplicamos prácticas avanzadas como la anonimización, el enmascaramiento y la protección reforzada de la información. Nuestro objetivo es claro: brindar tranquilidad a quienes nos confían sus proyectos.

El reto es grande. Apenas cerca del 41 por ciento de las empresas del sector consideran la IA como estratégica y aproximadamente el 84 por ciento todavía no la usa de forma activa, según datos revelados en el evento. En Trazo y Construcciones decidimos adelantarnos a esa curva con un enfoque definido: usar este tipo de tecnología para servir mejor, trabajar con eficiencia y entregar transparencia real en cada proyecto.

Al terminar el Congreso me quedé con una certeza. La construcción en Colombia está a punto de vivir una transformación profunda. La inteligencia artificial no reemplazará la experiencia humana, pero sí la potenciará, especialmente si se suma el trabajo sobre otras habilidades que marcarán la diferencia en los próximos años, que no son solo técnicas. Se mencionaron pensamiento creativo, alfabetización tecnológica, resiliencia, flexibilidad, agilidad, pensamiento analítico, liderazgo e influencia social.