Suscribirse

Cápsula

Bia Energy impulsa la transformación digital en la gestión energética empresarial en Colombia

La compañía ofrece tecnología para optimizar el consumo de energía y reducir costos, consolidándose como un aliado estratégico de más de 3.500 empresas en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 2:25 a. m.
Un metaanálisis internacional revela que quienes se consideran personas comprometidas con el medio ambiente son los que más reducen su consumo energético en casa, independientemente de su nivel de ingresos o conocimientos técnicos.
Tecnología para optimizar el consumo de energía y reducir costos (imagen ilustrativa) | Foto: Getty Images

Bia Energy se consolida como uno de los principales impulsores de la transformación digital en el sector energético colombiano. En medio de la creciente presión por optimizar recursos, reducir costos operativos y avanzar hacia prácticas sostenibles, la empresa está ayudando a miles de compañías a tomar el control de su consumo energético mediante el uso de tecnología y análisis de datos.

Actualmente, Bia Energy trabaja con más de 3.500 clientes en 237 ciudades y municipios del país, entre ellos Homeburgers, KFC, Farmatodo, Femsa y Falabella. Todas comparten la necesidad de contar con información en tiempo real sobre su consumo, anticiparse a sobrecostos y tomar decisiones informadas que mejoren la eficiencia de sus operaciones.

“Colombia atraviesa un cambio estructural en su industria energética. Hoy, las empresas entienden que no basta con adquirir energía: es fundamental gestionarla de forma estratégica. En Bia combinamos tecnología y datos para ofrecer herramientas que permiten que el consumo de energía sea más eficiente, reducir costos operativos y avanzar hacia operaciones más sostenibles”, explicó Sebastián Ruales, CEO de Bia Energy.

De acuerdo con datos de la compañía, las empresas que utilizan su plataforma han logrado reducir hasta un 12% de su consumo energético promedio y evitar penalizaciones por sobreconsumos.

Bia Energy ofrece una propuesta integral que va más allá del suministro eléctrico tradicional. Su plataforma permite monitorear y gestionar múltiples sedes desde un solo lugar, recibir alertas inteligentes, analizar datos en tiempo real y aplicar recomendaciones personalizadas para optimizar el consumo y fortalecer los objetivos de sostenibilidad empresarial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pereira atormenta a Millonarios y así queda la tabla de posiciones en Liga BetPlay

2. Festejo de Argentina Sub-20 causa indignación: grabaron burla contra la Selección Colombia

3. Canal y hora para ver a Los Ángeles Dodgers de Shohei Ohtani: se aproxima la Serie Mundial

4. Candidata a Miss Universe 2025 anunció su retiro del certamen de belleza tras fuerte noticia

5. Dimayor sanciona drásticamente a Morelos por el penal contra Boyacá Chicó: suspensión y esta es la multa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Empresas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.