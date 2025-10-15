Cápsula
Bia Energy impulsa la transformación digital en la gestión energética empresarial en Colombia
La compañía ofrece tecnología para optimizar el consumo de energía y reducir costos, consolidándose como un aliado estratégico de más de 3.500 empresas en el país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Bia Energy se consolida como uno de los principales impulsores de la transformación digital en el sector energético colombiano. En medio de la creciente presión por optimizar recursos, reducir costos operativos y avanzar hacia prácticas sostenibles, la empresa está ayudando a miles de compañías a tomar el control de su consumo energético mediante el uso de tecnología y análisis de datos.
Actualmente, Bia Energy trabaja con más de 3.500 clientes en 237 ciudades y municipios del país, entre ellos Homeburgers, KFC, Farmatodo, Femsa y Falabella. Todas comparten la necesidad de contar con información en tiempo real sobre su consumo, anticiparse a sobrecostos y tomar decisiones informadas que mejoren la eficiencia de sus operaciones.
“Colombia atraviesa un cambio estructural en su industria energética. Hoy, las empresas entienden que no basta con adquirir energía: es fundamental gestionarla de forma estratégica. En Bia combinamos tecnología y datos para ofrecer herramientas que permiten que el consumo de energía sea más eficiente, reducir costos operativos y avanzar hacia operaciones más sostenibles”, explicó Sebastián Ruales, CEO de Bia Energy.
De acuerdo con datos de la compañía, las empresas que utilizan su plataforma han logrado reducir hasta un 12% de su consumo energético promedio y evitar penalizaciones por sobreconsumos.
Bia Energy ofrece una propuesta integral que va más allá del suministro eléctrico tradicional. Su plataforma permite monitorear y gestionar múltiples sedes desde un solo lugar, recibir alertas inteligentes, analizar datos en tiempo real y aplicar recomendaciones personalizadas para optimizar el consumo y fortalecer los objetivos de sostenibilidad empresarial.