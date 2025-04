El fiscal advirtió que se reunió en dos oportunidades con Armando Benedetti, en un supuesto proceso de colaboración en el que —se esperaba— iba a brindar información de las presuntas irregularidades en la campaña presidencial; sin embargo, no entregó mayores datos. Incluso se negó a colaborar, acudiendo al derecho a no incriminarse.

“Reuniones que sucedieron en sede institucional, sin presencia ni conocimiento del señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por el carácter autónomo e independiente de mis actuaciones como fiscal. En esas reuniones me acompañaron otros funcionarios de la entidad y sobre ello consigné las respectivas constancias procesales. Además, por ser de interés público, se informó sobre ello en sendos comunicados oficiales”, explicó el fiscal Jaimes.

Insiste el fiscal Jaimes que Benedetti no entregó información, no colaboró con la justicia y que todas las actuaciones que se alentaron en la Fiscalía se hicieron en el marco de la ley. Además, no hubo ninguna decisión que beneficiara o inculpara al hoy ministro del Interior.