Exparejas de Alejandro Sanz rompieron el silencio por crisis amorosa del cantante y su cercanía con Shakira

Exparejas de Alejandro Sanz se pronunciaron por supuesta crisis en su relación y acercamiento con Shakira

“No tengo ni idea la verdad, pero también te digo que muchas veces yo creo que el algoritmo en nuestros teléfonos a veces nos juega malas pasadas. Porque yo hay veces que me aparecen personas que no he seguido y que parece que sigo y luego hay gente que me dice me has dejado de seguir y yo no he dejado de seguir. O sea que también yo creo que la tecnología a veces... Yo no creo que sea un dato muy fiable, ¿no? No sé”, aseguró Raquel cuando se le preguntó por el ‘Dejar de seguir’ de Candela a Alejandro que dio pie a los rumores de ruptura.

De igual forma que Raquel, Jaydy Mitchel, que se ha desligado totalmente de los rumores de crisis entre Alejandro y su novia, mencionó: “No tengo ni idea. La verdad, la verdad, no tengo ni idea. Y aunque la tuviera tampoco lo diría, pero no, honestamente no tengo ni idea. No, yo en eso no me meto. Respeto muchísimo, pero bueno, entiendo que me pregunten, pero no tengo nada que decir, la verdad. Como no me gusta que me pregunten, yo no pregunto” ha reconocido.