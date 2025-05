Alejandro Sanz dejó en evidencia coqueteo con Shakira y seguidores no perdonan: “Shaki, ese era tu verdadero español”

Alejandro Sanz y el coqueteo con Shakira, tras concierto en Estados Unidos

Esta frase desató la emoción de los seguidores de la colombiana y muchos de ellos incluso no se olvidaron de su ex pareja Gerard Piqué, pues dejaron comentarios como: “Shaki, ese era tu verdadero español”.

“Insisto, Sanz siempre ha estado enamorado de Shakira”; “Hagan otro dueto, sus duetos son magia y ustedes son química pura”; “La energía no miente”; “Juntos son fuego”; “Dios mío ya basta, ámense de una vez”; “¿Cómo va a escribir eso? me muerooooo, nos alimenta la esquizofrenia"; “¿Por qué no te casaste con Shakira? Todavía estás a tiempo, por favor!“; ”Shakira y Alejandro Sanz, vaya parejaza y no solo musicalmente. Claramente Shakira se casó con el español equivocado"; “Este era el español que Shakira debió escoger, pero el genio de la lámpara malinterpretó su deseo”; “A Sanz se le cae la baba cada que la voltea a ver y cómo no? Si la Shaki está hermosa”, fueron algunos de los comentarios en la publicación del cantante español.