Nació de nuevo el amor: Se viraliza beso de Alejandro Sanz a Stephanie Cayo, famosa actriz peruana; fue frente a miles de personas

Alejandro Sanz ya no tiene el corazón partío. Dos meses después de su polémica ruptura con Candela Márquez luego de un año de intensa y mediática relación, y después de semanas llenas de especulaciones, el cantante ya estaría en una nueva relación amorosa.

Por algunas semanas se dieron rumores de que Sanz podría tener algo más que una amistad con la también actriz Stephanie Cayo (con la que fue relacionado en el año 2023, aunque en ese entonces ambos aseguraron que eran solo amigos).

Estos rumores se habrían confirmado, pues el cantante ha sido captado dando un cariñoso beso a la actriz peruana durante uno de los conciertos de su gira por Latinoamérica, específicamente en Ecuador.

En plena actuación en Guayaquil, el artista, que vestía una gorra hacia atrás, se acercó al lateral del escenario desde el que ella seguía el show y, mostrándose muy sonriente, le dio un tierno abrazo a Stephanie antes de sorprenderla con un beso.

Lo que no imaginaba, o quizás sí, es que algunos fans curiosos grabarían esta inesperada muestra de amor y que las imágenes no tardarían en volverse virales en las redes sociales, convirtiéndose en una ‘confirmación’ de su romance tras semanas de intensos rumores después de que la actriz lo acompañara en varios de sus conciertos.

Stephanie, una de las artistas peruanas más populares del momento, no es una desconocida en España, ya que entre 2021 y 2024 mantuvo una relación sentimental con el actor Maxi Iglesias, reconocido por su papel de Victor en la serie de Netflix, Valeria, que terminó con la misma discreción con la que empezó y sobre la que ninguno de sus protagonistas dio ningún detalle.

Ya que estos instantes entre el español y la peruana se viralizaron rápidamente en las redes, miles de internautas reaccionaron a lo que sería la nueva relación del intérprete de Corazón Partio.

“Stephanie es hermosa y Alejandro Sanz esta encantado con ella. Están felices”; “Que se casen, se ven hermosos”; “Qué llen en este mundo de belleza y arte!! Qué viva el Perú! Tiene a la más linda”; “Qué sean felices, forman una bonita pareja”; “Stephanie Cayo es linda, hermosa, pero Candela Márquez es otra cosita”; “No me vayan a funar, pero me gustaría que Alejandro esté con Shakira”; “Son como Barbie y el abuelo de Ken”; “La chica no tiene escándalos ni nada, de hecho es súper trabajadora, tiene buena suerte la verdad”, fueron algunos de los comentarios.