Gente

Nació de nuevo el amor: Se viraliza beso de Alejandro Sanz a Stephanie Cayo, famosa actriz peruana; fue frente a miles de personas

Uno de los conciertos del español fue el escenario para esta demostración de amor.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de marzo de 2026, 10:55 a. m.
Se viralizó beso y abrazo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.
Se viralizó beso y abrazo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. Foto: Montaje SEMANA | TikTok: @tefatrefa - Getty Images

Alejandro Sanz ya no tiene el corazón partío. Dos meses después de su polémica ruptura con Candela Márquez luego de un año de intensa y mediática relación, y después de semanas llenas de especulaciones, el cantante ya estaría en una nueva relación amorosa.

¿Hubo infidelidad? Alejandro Sanz y su novia, Candela Márquez terminaron su relación, según medios españoles

Por algunas semanas se dieron rumores de que Sanz podría tener algo más que una amistad con la también actriz Stephanie Cayo (con la que fue relacionado en el año 2023, aunque en ese entonces ambos aseguraron que eran solo amigos).

Estos rumores se habrían confirmado, pues el cantante ha sido captado dando un cariñoso beso a la actriz peruana durante uno de los conciertos de su gira por Latinoamérica, específicamente en Ecuador.

@javihoyosmartinez

Alejandro Sanz besa a Stephanie Cayo en un concierto #alejandrosanz #stephaniecayo

♬ sonido original - JaviHoyos

En plena actuación en Guayaquil, el artista, que vestía una gorra hacia atrás, se acercó al lateral del escenario desde el que ella seguía el show y, mostrándose muy sonriente, le dio un tierno abrazo a Stephanie antes de sorprenderla con un beso.

Gente

Mario Yepes y Caterin Escobar hablaron claro sobre su relación e hicieron particular llamado: “Para aclarar”

Gente

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

Gente

Así fue el impresionante megaconcierto de Shakira en México: asistieron 400.000 personas y las imágenes son únicas

Gente

Suso explicó la razón por la que dejó Caracol Televisión y dio algunos detalles: “Le dije que nos diéramos un tiempo”

Gente

Chris Carpentier destapó por qué terminó su matrimonio y expuso realidad: “Empezó a distanciar las cosas de Chile”

Gente

Los tres signos del horóscopo chino que tendrían fortuna y buenas noticias económicas en la semana del 2 al 8 de marzo de 2026

Gente

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

Gente

Alejandro Sanz expuso verdad sobre su vida amorosa y habló de rumores de separación e infidelidad

Gente

Novia de Alejandro Sanz dejó pista que revela si terminó o no con el cantante; se mantuvo esquiva, pero lanzó dardo

Gente

¿Hubo infidelidad? Alejandro Sanz y su novia, Candela Márquez terminaron su relación, según medios españoles

Lo que no imaginaba, o quizás sí, es que algunos fans curiosos grabarían esta inesperada muestra de amor y que las imágenes no tardarían en volverse virales en las redes sociales, convirtiéndose en una ‘confirmación’ de su romance tras semanas de intensos rumores después de que la actriz lo acompañara en varios de sus conciertos.

El cantante estaría en 'bancarrota' tras ser estafado por un amigo de confianza.
El cantante estaría en 'bancarrota' tras ser estafado por un amigo de confianza. Foto: Getty Images

Stephanie, una de las artistas peruanas más populares del momento, no es una desconocida en España, ya que entre 2021 y 2024 mantuvo una relación sentimental con el actor Maxi Iglesias, reconocido por su papel de Victor en la serie de Netflix, Valeria, que terminó con la misma discreción con la que empezó y sobre la que ninguno de sus protagonistas dio ningún detalle.

Alejandro Sanz recibió importante apoyo de una de sus exparejas, tras polémica con Ivet Playà; dio contundentes palabras

Ya que estos instantes entre el español y la peruana se viralizaron rápidamente en las redes, miles de internautas reaccionaron a lo que sería la nueva relación del intérprete de Corazón Partio.

@tefatrefa

❤️❤️❤️🫶🏽🫶🏽🫶🏽 @alejandrosanz alejandrosanz stephaniecayo foryou

♬ sonido original - Tefa Trefa

“Stephanie es hermosa y Alejandro Sanz esta encantado con ella. Están felices”; “Que se casen, se ven hermosos”; “Qué llen en este mundo de belleza y arte!! Qué viva el Perú! Tiene a la más linda”; “Qué sean felices, forman una bonita pareja”; “Stephanie Cayo es linda, hermosa, pero Candela Márquez es otra cosita”; “No me vayan a funar, pero me gustaría que Alejandro esté con Shakira”; “Son como Barbie y el abuelo de Ken”; “La chica no tiene escándalos ni nada, de hecho es súper trabajadora, tiene buena suerte la verdad”, fueron algunos de los comentarios.

Más de Gente

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes despertaron rumores de romance.

Mario Yepes y Caterin Escobar hablaron claro sobre su relación e hicieron particular llamado: “Para aclarar”

Natalia Curvelo, cantante vallenata, sufrió accidente en carretera.

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

Foto de la semana 4 abril

Así fue el impresionante megaconcierto de Shakira en México: asistieron 400.000 personas y las imágenes son únicas

Suso el Paspi

Suso explicó la razón por la que dejó Caracol Televisión y dio algunos detalles: “Le dije que nos diéramos un tiempo”

Chris Carpentier, famoso chef chileno.

Chris Carpentier destapó por qué terminó su matrimonio y expuso realidad: “Empezó a distanciar las cosas de Chile”

¿Sientes que necesitas un golpe de suerte en tu vida? Según el horóscopo chino, los próximos días podrían ser el momento perfecto para jugar la lotería si eres un ratón, dragón o tigre.

Los tres signos del horóscopo chino que tendrían fortuna y buenas noticias económicas en la semana del 2 al 8 de marzo de 2026

Alexa y Juanda Caribe explotaron en 'La casa de los famosos'

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

Jenny López festeja el cumpleaños de Jhonny Rivera con una contundente respuesta a las críticas.

Jhonny Rivera enfrentó a quien le dijo que era “turbio” que iniciara su relación con Jenny López siendo menor de edad: “¿De dónde saldrá esto?”

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Nana Calistar abrió el mes de marzo con el horóscopo para este lunes 2: estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco

Noticias Destacadas