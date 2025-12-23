Gente

¿Hubo infidelidad? Alejandro Sanz y su novia, Candela Márquez terminaron su relación, según medios españoles

Fuentes cercanas a la pareja revelan que no es la primera vez que toman distancia.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

23 de diciembre de 2025, 4:15 p. m.
Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían terminado su relación.
Alejandro Sanz y Candela Márquez habrían terminado su relación. Foto: Instagram @rolandophotography

Recientemente, se dio a conocer la noticia de la ruptura del cantante español Alejandro Sanz y Candela Márquez después de poco más de un año de relación. En un primer momento, se especuló que la razón del fin de su historia de amor había sido una presunta deslealtad del intérprete de Corazón Partio.

Esto se mencionó después de que la actriz compartiera en sus redes sociales una historia en su cuenta de Instagram con los cuernos de un ciervo que eliminó poco después, esto estuvo acompañado de la canción La Perla de Rosalía, en la que muchos vieron una indirecta al artista dirigida hacia el español, pues la canción hace referencia a un ex al mencionar las frases “terrorista emocional” y “rompecorazones nacional”.

Sin embargo, según medios españoles, los motivos de su inesperada decisión, luego de sortear recientemente una crisis, son muy diferentes.

Tal y como reveló en exclusiva la revista ¡Hola!, no hay terceras personas implicadas y su ruptura es muy reciente, ya que el pasado jueves 18 de diciembre en la celebración del cumpleaños número 57 de Sanz, todavía estaban juntos y los asistentes aseguraron que a ambos se les veía muy enamorados como siempre.

Alejandro Sanz y Candela Márquez dan nueva señal de si terminaron o no su relación.
Fuentes cercanas a la pareja mencionan que no es la primera vez que la pareja termina o toma distancia. Foto: Getty Images

El motivo, según desvela su entorno cercano, es tan sencillo como que ambos tienen “caracteres muy pasionales” y, aunque “están locos el uno por el otro” no es la primera vez que deciden tomarse un respiro en su relación.

Hasta ahora, el amor siempre ha vencido y sus rupturas han terminado en reconciliaciones, y por esto, quienes los conocen bien apuestan a que esta vez no será una excepción y pronto se dejarán ver juntos de nuevo presumiendo de su felicidad, aunque en estos momentos su separación sea un hecho.

Luego de todo esto, y tras dejar de seguir al cantante en Instagram (aunque él todavía sigue a la intérprete) Candela se ha ido a pasar la Navidad a su tierra natal, Valencia, con su familia, mientras Alejandro celebrará Nochebuena con sus hijos.

“Después de tantísimos años voy a pasar la Navidad con mi familia... porque no hay que olvidar que ellos lo son todo”, dijo Candela en una reciente transmisión en vivo en sus redes.

Candela Márquez deja de seguir a su novio Alejandro Sanz de redes sociales.
Candela Márquez deja de seguir a su novio Alejandro Sanz de redes sociales. Foto: Instagram @rolandophotography

En este mismo video, Candela habló de cómo está enfrentando estos días y dejó ver que está totalmente concentrada en ella como persona.

“Estoy pasando por un momento maravilloso de volver a ser Candela: risueña, divertida, sinvergüenza... nunca mejor dicho”, añadió.

