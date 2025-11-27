Envueltos en rumores de crisis desde que Candela Márquez le dio unfollow en Instagram hace varias semanas (el cual él le devolvió aunque solo durante unas horas), Alejandro Sanz y la actriz han despejado las especulaciones sobre su posible ruptura reapareciendo más enamorados que nunca en una noche muy especial para el artista.

El cantante de Corazón partío recibió este miércoles durante la gala ‘Elle x Future’ el premio Elle Eco Award 2025 por su compromiso con el futuro del planeta a través de la sostenibilidad (introduciendo en su gira de conciertos camiones eléctricos y reciclando mucho plástico para intentar compensar la huella de carbono, según mencionó), y lo hizo arropado por su novia, con la que acaba de celebrar su primer aniversario de relación.

Candela Márquez deja de seguir a su novio Alejandro Sanz de redes sociales. | Foto: Instagram @rolandophotography

Tras posar abrazados derrochando miradas y gestos cómplices, ambos prefirieron no hablar sobre su historia de amor ni sobre los rumores de crisis que los han seguido en los últimos tiempo.

En un inicio, se apuntó a una posible infidelidad por parte del artista, y mientras Candela se limitó a confesar que está “muy feliz” antes de abandonar el photocall sin atender a los periodistas, Alejandro contó sus planes para esta Navidad en compañía de su familia y de su pareja.

“Venimos de hacer gira por México, hemos hecho 25 shows allí y la verdad muy feliz con lo que pasa en el escenario porque los nuevos temas empiezan ya a ser casi como clásicos para la gente que lo ha escuchado”, dijo, reconociendo que el secreto de su éxito es “trabajar duro y creértelo y seguir siendo fiel a tí mismo [...] Y disfrutarlo, porque si no disfrutas de esta profesión, estás dead”, añadió.

Alejandro Sanz presenta su tour ¿Y Ahora Qué?. | Foto: Prensa Sanz

A punto de arrancar su gira por España, el cantante reveló que además está preparando “un proyecto de un musical que todavía no sabemos cuándo saldrá, pero llevamos casi dos años trabajando en él. Es algo muy bello, estuve en las dos lecturas y ahora empezamos con los casting y la verdad que está precioso, con mucha canción. No tiene nada que ver con mi vida, pero es una historia a través de mis canciones” ha adelantado.

Numerosos compromisos profesionales que no le impedirán disfrutar de unos días de descanso en vacaciones. “Pasaré Navidades en España. Este año nos juntamos además toda la familia, seremos muchos, muchos”, reveló, confirmando que además de los hijos que tiene en común con Raquel Perera, Dylan y Alma, estará con Manuela (fruto de su relación con Jaydy Michel), y con el hijo que tuvo con Valeria Rivera, Alexánder.