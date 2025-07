Candela Márquez, novia de Alejandro Sanz, rompió el silencio y expuso realidad de su relación tras polémicas y rumores

“Me gusta arreglarme en los momentos que hay que arreglarse, pero cuando no, me pongo un moño, no me maquillo y me llevo el peor pantalón que hay. Si lo puedo agarrar de mi pareja, mejor”, dijo causando la sorpresa de los reporteros que le respondieron preguntándole si le quitaba los pantalones a Alejandro Sanz: “¡Ay, de veras!”.