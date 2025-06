Exesposa de Alejandro Sanz rompió el silencio por polémica de Ivet Playà; lanzó contundente respuesta: “No me corresponde a mí”

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”, afirmó el artista, dejando claro a sus seguidores que “nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda la vida”.

Reacción de la expareja de Alejandro Sanz a polémica por Ivet Playá

“No tengo nada que decir, de verdad. Entiendo perfectamente que quieran encontrar opiniones colaterales a todo esto, pero no... Yo no tengo nada que decir por mi parte. No puedo opinar de nada que no conozco, de verdad”, afirmó de una manera contundente.