Tras acusaciones de abuso de poder y manipulación, Alejandro Sanz rompió el silencio y envió contundente mensaje, “así seguiré toda mi vida”

Fan de Alejandro Sanz acusa al cantante de manipulación emocional y abuso de poder: “Me siento utilizada, me siento sucia”

“Todo empezó en 2015 cuando yo era su fan y él me siguió en mis redes sociales y yo aluciné de que alguien tan famoso y querido por todo el mundo me mandaba mensajes privados. El vínculo fue a más y quedamos en privado cuando yo tenía 18 años y él tenía 49 años”, afirma Playà en el video.

“ Me sentí manipulada, utilizada, expuesta. Me aterra pensar en quién pudo haber visto lo que compartí con él en momentos de total vulnerabilidad”. En su testimonio, cita una declaración reciente del artista: “Dice que arrasa con la gente, que es peligroso. Yo soy una de esas personas que se llevó por delante”.

Aunque sus declaraciones son impactantes, Ivet deja claro que no está denunciando a Sanz por ningún delito ni ha iniciado acciones legales. No obstante, afirma sentirse moralmente impulsada a contar su experiencia.

“Nunca firmé nada. Siento que tengo la responsabilidad de hablar. Él se equivocó conmigo. Yo ya no soy esa chica ingenua. Hoy sé distinguir una relación sana de una que se construye sobre el dolor de otros”, aseguró.

Lo que más llamó la atención sobre las palabras de Sanz es, “en el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”.