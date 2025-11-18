Alejandro Sanz estaría soltero de nuevo; detalle delataría que habría puesto final a su relación con Candela Márquez

Alejandro Sanz se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música española moderna, respaldado por una carrera sólida y ampliamente reconocida en el panorama artístico.

Con temas emblemáticos como Corazón partío, Amiga mía, Mi soledad y yo y No me compares, el músico logró conquistar a diversas generaciones, que han seguido su trabajo y crecimiento profesional a lo largo del tiempo. Sus composiciones emotivas, unidas a un estilo musical inconfundible, lo han consolidado como un pilar fundamental dentro del universo musical en español.

Sin embargo, el pasado jueves, 13 de noviembre, Alejandro Sanz se convertía en uno de los triunfadores de los Grammy Latinos al recibir, contra todo pronóstico -ya que el favorito era Bad Bunny- los Gramófonos a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por ‘¿Y ahora qué?’ y Mejor Grabación del Año por Palmeras en el jardín.

Y a su lado en Las Vegas, en una noche tan especial, no estuvo Candela Márquez, con la que hace un año oficializaba su relación posando por primera vez juntos precisamente en la alfombra roja de la gran fiesta de la música latina.

Una ausencia que no ha tardado en desatar los rumores de crisis en la pareja, y no es la primera vez. Este verano se especuló con su ruptura después de que la actriz bloquease en redes sociales al cantante por presuntos celos de Shakira por su química con la colombiana en el videoclip de su colaboración Bésame. Algo que no tardaron en desmentir, reapareciendo juntos y de lo más enamorados en Instagram.

Y ahora, el hecho de que Candela no haya acompañado a Alejandro a los Latin Grammy ha provocado que sus seguidores hayan indagado en sus perfiles y hayan descubierto que la intérprete valenciana ya no sigue al cantante de ‘Ese último momento’, y que ambos han eliminado la mayoría de sus imágenes juntos de sus respectivos perfiles, encendiendo todas las alarmas sobre una nueva crisis o incluso una separación.

Rumores que nada tienen de ciertos, como ha revelado la revista ‘¡Hola!’, que citando al círculo más cercano de la pareja han negado categóricamente que hayan roto, o siquiera que exista un distanciamiento, asegurando que su relación marcha viento en popa y que si la actriz no pudo arropar a su novio en la gala de los Grammy Latinos fue exclusivamente por motivos profesionales.