¿Terminaron? Novia de Alejandro Sanz expuso si polémica con Ivet Playà causó estragos en su noviazgo

Alejandro Sanz y Candela Márquez llevan lidiando con rumores de crisis sentimental desde antes de verano, pero lo cierto es que cada vez que la actriz ha aparecido ante los medios de comunicación ha negado este tipo de especulaciones.

Esta semana lo ha vuelto a hacer. Márquez se dejó ver caminando por las calles de Madrid y, al recibir la pregunta por su supuesta ruptura con el artista, la mujer desmintió que hayan puesto punto y final a su relación.

“No, es que no sé por qué dicen eso, pero bueno”, dijo, dejando claro que su relación amorosa con el cantante continúa, pese a las polémicas que han tenido que enfrentar en estos últimos meses.

Candela Márquez aclaró los rumores de crisis. | Foto: Instagram @rolandophotography

Sobre los rumores que apuntan a que no han pasado el verano juntos, la intérprete ha asegurado que no se les ha visto juntos “porque no estáis donde tenéis que estar”, dejando claro que sí ha estado con él.

En cuanto a cómo se encuentra profesionalmente, Candela reveló que “bien, muy bien” porque “estamos muy bien de audiencia y la verdad que muy feliz con La Encrucijada, con los compañeros, los productores, todos estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho”.

Última polémica de Alejandro Sanz

El cantante se vio envuelto en una fuerte controversia tras las declaraciones públicas de una joven seguidora, identificada como Ivet Playà, quien reveló haber mantenido una breve relación con el cantante a finales de 2023.

La joven, que recién había alcanzado la mayoría de edad mientras el artista tenía 49 años, decidió exponer la situación en redes sociales y posteriormente en el programa ¡De Viernes!, en el que lo calificó con dureza y lo acusó de haber sobrepasado límites éticos y morales, llegando incluso a describirlo como un “depredador sexual”.

Pocas horas después de las acusaciones en contra de Alejandro Sanz, el cantante respondió en sus redes sociales. | Foto: Instagram @alejandrosanz / @ivetplaya

Versiones cercanas apuntan a que Playà estaría motivada por un resentimiento hacia Sanz, debido a que el intérprete de Corazón partío se negó a financiar proyectos que ella le habría planteado, entre ellos rehabilitar una casa rural en Cataluña, rescatar un negocio familiar de jardinería y lanzar una agencia de marketing en Madrid.

Frente a la magnitud de las acusaciones y su impacto en la opinión pública, su pareja, Candela Márquez, se ha pronunciado en varias oportunidades, dejando claro que, aunque fue complicado, no llegó a afectar su relación.

Hace semanas, la pareja asistió al concierto de Juan Luis Guerra y después de esto, cuando Candela asistió a la alfombra roja de la segunda edición de los Premios Academia de la Moda Española, habló de los primeros rumores de separación.