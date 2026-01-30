Alejandro Sanz expuso verdad sobre su vida amorosa y habló de rumores de separación e infidelidad

Alejandro Sanz está en un buen momento, ya que el pasado martes 27 de enero se estrenó Cuando nadie me ve, un documental en el que repasa su carrera musical y en el que también se sincera sobre algunos de los momentos más importantes de su vida privada, confesando el precio que ha tenido que pagar a nivel personal y familiar para convertirse en uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Novia de Alejandro Sanz dejó pista que revela si terminó o no con el cantante; se mantuvo esquiva, pero lanzó dardo

Un proyecto muy especial y, probablemente, el más personal que ha hecho hasta la fecha, que el cantante de ‘Corazón partío’ ha presentado en un multitudinario estreno acompañado por amigos como Iker Casillas, Antonio Carmona y Vicky Martín Berrocal, y en el que por primera vez se pronunció sobre su polémica ruptura el pasado diciembre con Candela Márquez, después de un año de relación, entre rumores de infidelidad del artista.

“¿Tú sabes quién es John Malone? Búscalo”, respondió Alejandro con ironía, entre risas, haciendo referencia al multimillonario magnate norteamericano de los medios de comunicación, sin aclarar qué relación tiene con el fin de su historia de amor con la actriz.

Candela Márquez deja de seguir a su novio Alejandro Sanz de redes sociales. Foto: Instagram @rolandophotography

Sin embargo, el cantante sí aseguró que se encuentra en “muy buen momento” y que está “muy feliz”, dejando claro que su relación con Candela es un capítulo cerrado en su vida.

Respecto a su documental, reconoció que “es complicado descubrir a un nuevo Alejandro Sanz porque desde el día que nací tengo ya puesto el sello y ya no me lo quito. Pero hay una parte un poco más emocional, ¿no?, digamos. Es una parte que no había mostrado nunca, quizá no había compartido determinadas cosas que en mi carrera han sido, para bien y para mal, lo que me ha pasado, y entonces, bueno, dudé mucho tiempo y estuve pensando mucho tiempo sobre qué cosas mostrar y qué no. Al final decidí que lo mejor que se puede mostrar es la verdad”.

Alejandro Sanz dejó ver la realidad de su relación con Candela Márquez, tras bastantes rumores de separación

También ha explicado por qué decidió sincerarse sobre la depresión que sufrió en su día y que, afortunadamente, ya está más que superada: “El día que escribí el mensaje aquel, realmente no fui consciente de cómo lo hacía, de por qué lo hacía, pero luego no me he arrepentido. Porque sé que, de algún modo, es una forma también de mostrarte y de que se vea que no es algo que no le pueda pasar a cualquiera”.

Luego de esto, confesó que, sin dejar de ser “fiel a mi forma de ser y a mi forma de entender la música”, ahora está en uno de sus “mejores momentos”.

Alejandro Sanz y Candela Márquez dan nueva señal de si terminaron o no su relación. Foto: Getty Images

En esta reaparición ante las cámaras, Alejandro Sanz también dio su opinión sobre el escándalo de Julio Iglesias, apelando a la “presunción de inocencia” ante las acusaciones de agresión sexual de dos exempleadas del cantante. “Bueno, es un tema peliagudo ese. Yo creo que hay que esperar a la justicia; hay que, por supuesto, proteger a las mujeres, pero hay que esperar a la justicia”, concluyó.