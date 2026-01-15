Un día después de salir a la luz la denuncia de dos exempleadas en contra del artista, acusándolo de agresiones sexuales, humillaciones y episodios de maltrato físico y verbal a lo largo de varios meses del año 2021, cuando formaban parte del servicio doméstico en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, y tras a cantidad de informaciones que están surgiendo ante un asunto tan grave y delicado como este, el artista se pronunció por primera vez.

Recientemente, Ramón Arcusa, amigo del cantante, dijo que Julio está tranquilo, aunque afectado y lógicamente preocupado por la repercusión internacional que están teniendo estas acusaciones que destapó esDiario.es y Univisión.

Julio Iglesias recibe denuncia por agresión sexual. Foto: WireImage

Estas acusaciones se dieron a través de un reportaje de investigación con el desgarrador testimonio de las dos extrabajadoras narrando al detalle cómo el cantante abusó presuntamente de ellas y las agredió sexualmente tratándolas prácticamente como “esclavas”.

A pesar de lo complicado del momento, y de que asegura que todavía no ha llegado la hora de hablar para defenderse de este escándalo sin precedentes, Juiio no dudó en atender a la llamada de la revista ¡Hola! y afirmó que, por el momento, prefiere ser prudente.

“No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total claridad que ese momento va a llegar muy pronto”, se menciona, ya que el artista está preparando su defensa con su equipo de abogados y está convencido de que “todo se va a aclarar” antes de lo que se piensa.

Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas Foto: Getty Images

“Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”, reveló el medio.

Y además explica que, aunque en este duro trance han optado por el silencio público (ya que el propio Julio habría pedido a su entorno cercano que no hablen de él públicamente ni siquiera para defenderlo) tanto su mujer Miranda Rynsburger como sus ocho hijos “niegan rotundamente los hechos en privado y muestran su estupor ante lo que está sucediendo”.

Las dos exempleadas reciben protección de la Fiscalía

En una rueda de prensa que se llevó a cabo el pasado miércoles 14 de enero se confirmó que ambas mujeres, identificadas como Laura y Rebeca, recibirán protección por parte de la Fiscalía.

Según se dio a conocer, ambas mujeres denunciantes solicitaron a la entidad cuatro medidas de protección:

Evitar cualquier contacto entre las partes.

Garantizar la protección de su intimidad.

Tener en cuenta sus circunstancias personales, pues residen en República Dominicana.

Prevenir la revictimización.

De estas medidas solicitadas, a las mujeres en cuestión solamente se les han concedido dos.