Amigo íntimo de Julio Iglesias reveló cómo se encuentra el cantante, tras recibir denuncia de agresión sexual; dio fuerte advertencia

Ramón Arcusa, íntimo amigo de Julio Iglesias desde hace décadas, no dudó recientemente en defender públicamente al cantante de Soy un truhán soy un señor después de que dos exempleadas del hogar presentaran una denuncia en la Audiencia Nacional acusando al exmarido de Isabel Preysler de agresiones sexuales, vejaciones, humillaciones, y episodios de maltrato físico y verbal, contando en detalle cómo fueron los abusos que sufrieron en el año 2021 en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana y definiendo su experiencia con el artista como de “auténtico terror”.

Horas después de que elDiario.es publicara esta información (fruto de una investigación de tres años en colaboración con Univisión), el cantante del Dúo Dinámico publicó un mensaje mostrando su apoyo incondicional al padre de Enrique Iglesias ante la dureza de las acusaciones:

“Tiene toda la pinta de ser un montaje. Julio siempre ha tenido un trato exquisito, de amigo, con todas las que un día fueron sus novias. Siempre ha sido respetuoso con las damas” escribió en su cuenta de X.

El cantante Julio Iglesias durante un homenaje en Londres. Foto: archivo

Este miércoles, Ramón Arcusa habló en directo en El programa de Ana Rosa y, además de revelar cómo se encuentra Julio, sorprendió al asegurar que las relaciones del artista con sus empleadas del hogar habrían sido “consentidas”.

“Es una noticia de un periódico que le vamos a dar la credibilidad que tiene. Se están diciendo muchísimas cosas y se está sacando constantemente un vídeo que no tiene relación, se están sacando cosas de contexto. Julio es besucón de nacimiento, de siempre, parece una cosa que no es. Yo creo que esto es un montaje del año 21. En cuatro años podrían haber ido a un juez a poner la denuncia, no puedes esperar tanto a decirlo”, dijo inicialmente.

“Hablan de control, acoso y terror. ¿Pero eso qué es? Creo que hubo una relación consentida porque no se puede tener una violación durante semanas o meses. Si te pasa, al día siguiente vas a la Policía o al hospital a que te vean, ahí falla bastante” señaló indignado, convencido de que Julio no sería capaz de hacer algo así.

Respecto a cómo se encuentra el cantante en estos momentos, Arcusa ha desvelado que “está molesto, pero muy tranquilo”.

“He hablado con Julio, está tranquilo, preocupado más que nada molesto por la repercusión que ha tenido. Pero está tranquilo porque tiene datos, mensajes de WhatsApp, cosas que él va a sacar”, afirmó.

Además, insistió en que “no te pueden violar cada día durante meses. Si eres consciente de que te han violado vas a la Policía. Hubo una relación consentida de alguna manera”.

Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas Foto: Getty Images

La razón por la que Julio guarda silencio y no ha dado un comunicado ni se está defendiendo ante la gravedad de las acusaciones, es porque, según su amigo, “él va a decidir cómo va el asunto con sus abogados porque esta información es una torpeza total, aunque yo no soy la voz de Julio, no soy su portavoz”.

“Él siempre ha sido respetuoso con las mujeres, las ha tratado bien. Es muy fácil denunciar, luego hay que probarlo. Denuncias falsas existen y esta puede ser una de ellas, por lo menos parcialmente falsa. Sigo pensando que fue una relación consentida, y Julio está tranquilo en el sentido que sabe que esto es medio mentira”, añadió, dejando claro que cree que se trata de un montaje para tapar otro tipo de cosas. “Le han condenado antes de que sea el juicio, dejen que la justicia haga su trabajo”, concluyó mostrándose bastante dolido.