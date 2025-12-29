Desde hace algunos días saltó a la vista la noticia de la ruptura sentimental de Alejandro Sanz y Candela Márquez después de poco más de un año de relación.

En un primer momento se especuló que el motivo habría sido una presunta deslealtad por parte del cantante, sin embargo, los motivos habrían sido otros.

Candela Márquez deja de seguir a su novio Alejandro Sanz de redes sociales. Foto: Instagram @rolandophotography

Tal y como dio a conocer en exclusiva la revista ‘¡Hola!’, no hay terceras personas implicadas, no se trata de una infidelidad, y su ruptura es muy reciente, ya que el pasado jueves 18 de diciembre en la celebración del 57 cumpleaños de Sanz todavía estaban juntos y los invitados aseguraron que se les veía muy enamorados como siempre.

El motivo, como revela su entorno cercano, se puede deber a que ambos tienen “caracteres muy pasionales” y, aunque “están locos el uno por el otro” no es la primera vez que deciden tomarse un respiro en su relación.

Alejandro Sanz dejó ver la realidad de su relación con Candela Márquez, tras bastantes rumores de separación

Hasta ahora el amor siempre ha vencido y sus rupturas han terminado en reconciliaciones, por lo que las personas que los conocen bien y los rodean constantemente, apuestan porque esta vez no será una excepción y pronto se dejarán ver juntos de nuevo presumiendo de su felicidad, aunque en estos momentos su separación sea un hecho.

Candela Márquez habló de supuesta ruptura amorosa con Alejandro Sanz

Luego de conocer todos estos detalles, Candela Márquez se dejó ver en un evento importante, el partido benéfico que organizó Richy Castellanos a favor de la Fundación Theodora en el que participaron artistas y famosos, pero además, allí se ha preguntado a la implicada por la noticia de la supuesta ruptura sentimental.

Lejos de querer aclarar en qué punto se encuentra su relación con el artista, la actriz se mostró algo esquiva ante las preguntas de la prensa y optó en primera instancia por no confirmar si es cierto que haya puesto punto y final a su historia de amor con Sanz.

Alejandro Sanz y Candela Márquez dan nueva señal de si terminaron o no su relación. Foto: Getty Images

Sin embargo, en un momento en el que se encontraba rodeada de muchas personas, Candela volvió a recibir la pregunta por parte de los reporteros de si había terminado con Alejandro y contestó con un “nooooooooo”.

Jugando a la ambigüedad y sin querer entrar en detalles, la intérprete parece querer quedarse al margen de la polémica.

Alejandro Sanz estaría soltero de nuevo; detalle delataría que habría puesto final a su relación con Candela Márquez

Palabras de Candela Márquez que dieron a entender una ruptura

Antes del gran día de Navidad, la intérprete mencionó que pasaría algunos días junto a su familia, cosa que no hacía desde hace tiempo.

Además, en un video en vivo habló de cómo tomará este tiempo para enfocarse en ella. “Estoy pasando por un momento maravilloso de volver a ser Candela: risueña, divertida, sinvergüenza... nunca mejor dicho”, añadió.

*Con información de Europa Press