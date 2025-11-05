Suscribirse

Tecnología

Cómo funciona Xuper TV: el sucesor de Magis TV que está ganando popularidad

Xuper TV se volvió popular por ofrecer acceso gratuito a películas, series y deportes, aunque sin permisos oficiales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

6 de noviembre de 2025, 12:22 a. m.
La popularidad de Xuper TV crece pese a las advertencias sobre su carácter ilegal.
Instalar Xuper TV puede exponer a los dispositivos a robos de datos y fallos de funcionamiento. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty, Pinterest y thexupertv

En pocos meses Xuper TV ha estado en el radar de quienes buscan ver películas, series y partidos sin pagar, ya que surgió tras la caída de Magis TV, esta aplicación se difunde fuera de las tiendas oficiales y promete acceso a canales y eventos de pago de forma “gratuita” y aparentemente sencilla; sin embargo, lo que sucede detrás de esa promesa es que hay riesgos legales y tecnológicos que conviene conocer.

Cómo funciona Xuper TV y que hay detrás

Xuper TV funciona como una plataforma de IPTV no autorizada, es decir reúne y retransmite señales de manera ilegal, sin contar con permisos de los titulares.

Su popularidad ha estado creciendo rápidamente a través de enlaces de descarga en páginas de terceros que se comparten a través de grupos blogs y redes sociales como TikTok.

Las actualizaciones recientes de los Smart TV han eliminado a Magis TV de su lista de apps disponibles, marcando el fin de su presencia en estos equipos.
Tras la caída de Magis TV, la app Xuper TV atrajo a miles de usuarios que buscan ver contenido sin pagar. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

Probablemente, suene interesante esta función, pero no existe una licencia que garantice la distribución de ese contenido, es decir, quienes emplean la aplicación están consumiendo material que fue subido y compartido sin autorización, lo que convierte el servicio en una alternativa ilegal y pirata frente a las plataformas oficiales.

Contexto: Adiós a Magis TV: puede ver películas y series en estas tres aplicaciones, son gratis y seguras

Peligros legales y de seguridad al usarla

El uso de Xuper TV puede acarrear consecuencias más allá de una simple infracción, en varios países la reproducción no autorizada de contenidos puede ser sancionada.

EE,UU,
No tener licencia y su descarga mediante archivos APK convierte a Xuper TV en una app fuera de las tiendas oficiales. | Foto: Getty Images

Además, el hecho de instalar aplicaciones desde fuentes externas abre la puerta a diferentes problemas de seguridad que señalan los expertos, entre las amenazas más frecuentes figuran:

El robo de información personal, la inclusión silenciosa de software no deseado que ejecuta otras descargas y fallos de rendimiento como también el sobrecalentamiento o consumo excesivo de batería, que pueden dañar el dispositivo.

El creador de contenido especializado en tecnología, conocido como El Rincón de la Cabra, señaló que: “Si la usas para no pagar cable y ver TV gratis, fútbol, películas… estás poniendo en riesgo la seguridad de tu dispositivo y de tu familia”.

La difusión de Xuper TV se apoya en canales informales que dificultan cualquier control, y compartir esos enlaces facilita la expansión de versiones alteradas o infectadas con malware. Por eso, más allá del posible ahorro económico, quienes descargan estas aplicaciones se exponen a pérdidas de datos y a inconvenientes legales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE.UU. prepara instalación de bases de “seguridad y defensa” en Manta, ciudad donde Petro desató polémica

2. Así será la remodelación del Atanasio Girardot: revelan imágenes del ambicioso proyecto

3. Conmoción en hinchas de Atlético Nacional por el anuncio del nuevo estadio en Medellín: “Lo que se merece”

4. Nuevo temblor sacude a Colombia este miércoles 5 de noviembre; epicentro y magnitud

5. Hernán Torres haría pedido crucial en Millonarios para 2026: fichaje que se pelean tres clubes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SmartTvstreamingAplicacionesPiratería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.