Cómo funciona Xuper TV: el sucesor de Magis TV que está ganando popularidad

En pocos meses Xuper TV ha estado en el radar de quienes buscan ver películas, series y partidos sin pagar, ya que surgió tras la caída de Magis TV, esta aplicación se difunde fuera de las tiendas oficiales y promete acceso a canales y eventos de pago de forma “gratuita” y aparentemente sencilla; sin embargo, lo que sucede detrás de esa promesa es que hay riesgos legales y tecnológicos que conviene conocer.

Cómo funciona Xuper TV y que hay detrás

Xuper TV funciona como una plataforma de IPTV no autorizada, es decir reúne y retransmite señales de manera ilegal, sin contar con permisos de los titulares.

Su popularidad ha estado creciendo rápidamente a través de enlaces de descarga en páginas de terceros que se comparten a través de grupos blogs y redes sociales como TikTok.

Tras la caída de Magis TV, la app Xuper TV atrajo a miles de usuarios que buscan ver contenido sin pagar. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Pinterest

Probablemente, suene interesante esta función, pero no existe una licencia que garantice la distribución de ese contenido, es decir, quienes emplean la aplicación están consumiendo material que fue subido y compartido sin autorización, lo que convierte el servicio en una alternativa ilegal y pirata frente a las plataformas oficiales.

Peligros legales y de seguridad al usarla

El uso de Xuper TV puede acarrear consecuencias más allá de una simple infracción, en varios países la reproducción no autorizada de contenidos puede ser sancionada.

No tener licencia y su descarga mediante archivos APK convierte a Xuper TV en una app fuera de las tiendas oficiales. | Foto: Getty Images

Además, el hecho de instalar aplicaciones desde fuentes externas abre la puerta a diferentes problemas de seguridad que señalan los expertos, entre las amenazas más frecuentes figuran:

El robo de información personal, la inclusión silenciosa de software no deseado que ejecuta otras descargas y fallos de rendimiento como también el sobrecalentamiento o consumo excesivo de batería, que pueden dañar el dispositivo.

El creador de contenido especializado en tecnología, conocido como El Rincón de la Cabra, señaló que: “Si la usas para no pagar cable y ver TV gratis, fútbol, películas… estás poniendo en riesgo la seguridad de tu dispositivo y de tu familia”.