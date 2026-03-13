Economía

Dian anunció detección de cargamento ilegal de mercurio en Puerto de Cartagena

Esto dijo la entidad respecto al cargamento.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 4:09 p. m.
Esta es la situación que se presentó.
Esta es la situación que se presentó. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció en la mañana de este 13 de marzo que, tras las inspecciones de rutina y de control aduanero, se logró detectar en el Puerto de Cartagena un cargamento irregular. Se trata de 1.277 kilogramos de mercurio, el cual pretendía ser ingresado de manera ilegal al territorio aduanero nacional, indicando en el documento de transporte que era un supuesto contenedor de 206 bultos de mercancías plásticas envasadas.

“El perfilamiento de este contenedor se dio durante el proceso de análisis de cargas que ingresan al puerto, tras detectarse inconsistencias entre el peso registrado y la mercancía declarada en el documento de transporte“, precisa la Dian.

En el país, se aprehendieron 316 botellas de licor, 8 bombas hidráulicas y 20 rollos de polímero termoencogible utilizado para empaque de alimentos, bebidas, cosméticos y otros productos; por valor de $ 1590 millones
Dian se refirió a la situación en el Puerto de Cartagena. Foto: Cortesía Dian

Tras un análisis de imágenes obtenidas, el cual se realizó de manera no invasiva, se procedió a realizar reconocimiento físico de la carga, encontrando 37 cajas con un peso aproximado de 34,5 kg cada una, para cerca de 1,27 toneladas. Indican que la mercancía fue dejada a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y su verificación final concluyó que el contenido era mercurio.

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Precisan además que este elemento es utilizado generalmente en baterías especiales, ciertos equipos científicos tipo sensores, en procesos industriales para la producción de cloro y soda cáustica (práctica en descenso). También, es utilizado en la minería artesanal del oro, técnica que genera impactos ambientales y riesgos para la salud humana.

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En 2024 la Dian emitió un concepto en el cual se estableció que la importación de gasolina y diésel tendría que pagar un IVA del 19 por ciento. Luego dijo que era retroactivo.
Dian reveló el mecanismo para ello. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Finalmente, la Dian detalla que Colombia hace parte del Convenio de Minamata sobre el mercurio, un tratado internacional que busca la protección de la salud humana y el ambiente frente a las emisiones y liberaciones de este metal pesado, altamente tóxico.

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“La entidad reafirma su compromiso con la legalidad y su lucha para combatir el contrabando, que en casos como este podría afectar el medioambiente”, indicó la entidad en medio de la situación evidenciada.

Diana Aduanas
La DIAN detectó cargamento ilegal de mercurio en Puerto de Cartagena. Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana