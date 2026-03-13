Así se repartirán los $8,6 billones de la emergencia económica. Ya fueron adicionados al Presupuesto 2026

Una vez establecidas las fuentes de ingreso para enfrentar la emergencia económica, a través del paquete de decretos que emitió el Gobierno nacional, el 12 de marzo, se hicieron las respectivas asignaciones de los recursos, tasados en 8,6 billones de pesos, como se venía calculando previo a la declaratoria del estado de excepción.

Inclusive, ya se hizo el trámite para adicionar los recursos al Presupuesto del 2026, de manera que puedan ser utilizados por los sectores y entidades que harán parte de esa torta, una de las más altas para una crisis invernal.

El principal rubro lo tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, que será la encargada de ejecutar 6,3 billones de pesos. Esta entidad tiene la particularidad de poder hacer las inversiones sin mayores trámites, teniendo en cuenta que maneja temas urgentes e imprevistos. De ahí que se presta para riesgos de desvío de dineros hacia otros requerimientos, como ocurrió en el escándalo de 2024, cuando los recursos públicos pasaron a ser parte de la bolsa para pagar sobornos a congresistas a cambio de su apoyo a las reformas sociales del gobierno, según investigan las autoridades.

Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Al Ministerio de Hacienda le adicionan 878,5 mil millones de pesos, previendo que esta cartera no ordena gastos, sino que desde las entidades le piden recursos para diferentes requerimientos.

En el tercer lugar en la lista de los sectores y entidades con mayores asignaciones, está la salud, en línea con la expectativa de que, luego de que empezara a secarse el agua en las áreas inundadas, lo que llegará serán enfermedades, en el entendido en el cual, hubo muchos animales que murieron atascados en los pantanos que se formaron.

La cifra destinada para la salud, de los 8,6 billones de pesos de la emergencia, será de 455,2 mil millones de pesos. Según el decreto, con esos recursos se prevé atender a la población afectada por haber estado en exposición a agua contaminada, habitando en albergues, entre otras. Además, existe la expectativa de un incremento de traumatismos; de agresiones por animales y afectaciones en salud mental, entre otros. Pero de la asignación presupuestal a salud también se sacará para recuperar infraestructura pública en salud afectada (hospitales, centros de salud y puestos de salud).

Invierno Foto: Foto: Gobernación del Valle

A Prosperidad Social, que se encarga de irrigar subsidios y ayudas monetarias, le agregan 408,5 mil millones de pesos, y la rama de la defensa tendrá otros 254 mil millones en su presupuesto.

Emergencia económica

Alivio en cobro de energía

En la repartición también se incluye al Bienestar Familiar, que contará con 280 mil millones de pesos.

El paquete de medidas para la emergencia económica incluye una variedad de estrategias, pero las que ponen la mayor parte de la plata requerida están en los Decretos 0173 y 0240 de 2026, mediante los cuales se adoptaron medidas tributarias.