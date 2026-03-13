¿Sueña con una vivienda propia? FNA realizará “trasnochón” para facilitar créditos de hasta el 100 %

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció la realización de un “trasnochón” en varias ciudades del país con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el acceso a créditos para compra o mejoramiento de vivienda.

Durante estas jornadas especiales, los usuarios podrán recibir asesoría personalizada y avanzar en la radicación de solicitudes de financiación, incluso por montos de hasta el 100 % del valor de la vivienda.

El evento se llevará a cabo del 17 al 19 de marzo de 2026, en horarios nocturnos de 7:00 p. m. a 10:00 p. m., una estrategia que busca atender a personas que no pueden realizar estos trámites durante la jornada laboral habitual.

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De acuerdo con la entidad, durante el “trasnochón” los interesados podrán consultar condiciones de crédito, iniciar el proceso de radicación de solicitudes y recibir orientación sobre las diferentes modalidades de financiación que ofrece el FNA.

También se brindará información sobre afiliación mediante traslado de cesantías o a través del esquema de Ahorro Voluntario Contractual, dos de las vías que permiten acceder a los créditos de la entidad.

La jornada se realizará en cuatro ciudades del país, en sedes específicas del Fondo Nacional del Ahorro.

En Bogotá estarán habilitados dos puntos de atención: calle 12 # 65-11, Zona Industrial, y calle 44 # 52-06. En Bucaramanga, la atención será en la carrera 19 # 36-03, sector Centro.

En Cali se llevará a cabo en la sede ubicada en la carrera 56 # 5-80, avenida Guadalupe, mientras que en Medellín el punto habilitado será la oficina del FNA en la carrera 55 # 42-90, Plaza de la Libertad, locales 203-204.

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Durante las jornadas, los funcionarios del Fondo orientarán a los usuarios sobre las diferentes alternativas para adquirir vivienda, incluyendo líneas de crédito para vivienda nueva, usada o mejoramiento del hogar.

La entidad busca ampliar las oportunidades de financiación para vivienda en el país. Foto: Suministrado por Constructora Maring

La entidad también ha promovido en los últimos meses un esquema de financiación que permite cubrir hasta el 100 % del valor del inmueble, especialmente en segmentos de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

El FNA explicó que estos espacios buscan facilitar el acceso a información y servicios financieros relacionados con vivienda, en un contexto en el que muchas familias buscan alternativas para dejar el arriendo y acceder a vivienda propia.

Durante el evento, los ciudadanos podrán resolver dudas sobre requisitos, capacidad de endeudamiento, plazos y procesos de aprobación.

La iniciativa forma parte de las estrategias del Fondo para ampliar el acceso al crédito hipotecario y promover el ahorro entre los colombianos.

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Según la entidad, el acompañamiento personalizado durante estas jornadas permite a los usuarios avanzar más rápido en los trámites y comprender mejor las condiciones para financiar su vivienda.

Con este tipo de actividades, el Fondo Nacional del Ahorro busca fortalecer su papel como uno de los principales mecanismos de financiación habitacional del país y apoyar a más hogares en el proceso de adquirir vivienda propia.