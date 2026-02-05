Cine

Cuenta con 222 millones de visualizaciones: esta es la película que está rompiendo récords meses antes de su estreno en cines

La película protagonizada por Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt vuelve a posicionarse entre las cintas más vistas.

Redacción Cultura
6 de febrero de 2026, 12:32 a. m.
'El Diablo Viste a la Moda 2' llegará a cines el 30 de abril de 2026
'El Diablo Viste a la Moda 2' llegará a cines el 30 de abril de 2026

En un mundo donde los tráilers de superhéroes suelen dominar las listas, la secuela de El diablo viste a la moda sorprende con 222 millones de visualizaciones en solo 24 horas, convirtiéndose en el tráiler más visto de la historia de 20th Century Studios.

Este fenómeno, reportado ampliamente en medios especializados, supera incluso al primer adelanto de la película, que ya había marcado 181,5 millones de vistas y se coronó como el más visto para una comedia en décadas. Con el estreno programado para el 30 de abril de 2026, la expectativa crece en América Latina y el mundo, y recuerda por qué la original sigue siendo un ícono cultural dos décadas después.

‘El diablo viste a la moda 2′: tráiler oficial de la esperada secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway
YouTube video LJrcTJqVtf4 thumbnail

El diablo viste a la moda se estrenó el 22 de septiembre de 2006, dirigida por David Frankel y basada en la novela homónima de Lauren Weisberger. La historia sigue a Andy Sachs, una joven periodista neoyorquina interpretada por Anne Hathaway, quien acepta un empleo como asistente de Miranda Priestly, la temida editora de la revista Runway, encarnada por Meryl Streep. Emily Blunt brilla como Emily Charlton, la primera asistente implacable, mientras Stanley Tucci da vida a Nigel Kipling, el director creativo con un corazón bajo su fachada sarcástica.

Regresa ‘El diablo viste a la moda’: los detalles de la esperada secuela
El Diablo Viste a la Moda 2 llegará a cines el 30 de abril de 2026.
El Diablo Viste a la Moda 2 llegará a cines el 30 de abril de 2026.

Con un presupuesto modesto de 35 millones de dólares, la cinta irrumpió en la taquilla: recaudó 326,7 millones a nivel global, convirtiéndose en una de las comedias más rentables del siglo XXI.

Su éxito no solo radicó en los diálogos afilados y el glamour de la Semana de la Moda de París, sino en la forma en que retrató el mundo editorial con crudeza y humor, inspirando a generaciones de soñadores dentro de la industria.

El Diablo Viste a la Moda 2 llegará a cines el 30 de abril de 2026.
El Diablo Viste a la Moda 2 llegará a cines el 30 de abril de 2026.

Anne Hathaway saltó a la fama con este rol a los 23 años, tras Princesa por sorpresa. Su transformación de becaria desaliñada a fashionista impecable la catapultó al estrellato, ganándole elogios por su vulnerabilidad y carisma.

Tras su estreno, la película acumuló más de 20 premios, incluyendo el de Mejor Vestuario en los Óscar, así como nominaciones en los Globos de Oro y los BAFTA, consolidándola como un referente de la comedia dramática.

‘El diablo viste a la moda 2’ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe sobre la secuela que reúne a Meryl Streep y Anne Hathaway

La secuela: ¿Superará el original?

El Diablo Viste a la Moda es una de las producciones que vuelve, 20 años después, a las pantallas de cine.
El Diablo Viste a la Moda es una de las producciones que vuelve, 20 años después, a las pantallas de cine.

El diablo viste a la moda 2 traerá de vuelta a Streep, Hathaway, Blunt y Tucci, con un presupuesto estimado de 150 millones de dólares. La trama explora cómo Runway sobrevive al auge digital: Miranda enfrenta presiones corporativas, Andy regresa como periodista rival y nuevas caras, como posibles influencers, amenazan el statu quo.

El segundo tráiler, ubicado en el top 10 histórico y superando a Transformers en algunos rankings, genera altas expectativas, especialmente en el recaudo en taquilla. Expertos apuestan a que será otro éxito, sobre todo si se tiene en cuenta que su estreno coincide con la MET Gala 2026.

