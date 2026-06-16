Ella es Anya Taylor-Joy, la nueva actriz que hará parte de ‘El señor de los anillos’

El universo de El señor de los anillos volverá al cine y, aunque todavía faltan detalles por conocerse, uno de los anuncios que más llamó la atención fue la llegada de Anya Taylor-Joy al elenco de El señor de los anillos: La caza de Gollum.

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La actriz, que en los últimos años se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, hará parte de esta nueva etapa de la historia creada por J. R. R. Tolkien.

Por ahora no se ha revelado qué personaje interpretará Taylor-Joy, pero su incorporación ya generó expectativa entre quienes siguen de cerca la franquicia y también entre quienes han acompañado la carrera de la actriz.

Aunque hoy su nombre está asociado a grandes producciones y alfombras rojas, su historia comenzó lejos de Hollywood.

En diferentes entrevistas ha contado que durante varios años sintió que no encajaba del todo en ningún lugar. “Era demasiado inglesa para ser argentina y demasiado argentina para ser inglesa”, recordó al hablar de esa etapa de su vida. Esa sensación de estar entre dos mundos hizo que sus años escolares no fueran especialmente fáciles.

Antes de convertirse en actriz comenzó trabajando como modelo. Pero desde el principio tenía claro que su objetivo estaba frente a una cámara interpretando personajes. Empezó a presentarse a audiciones y poco a poco aparecieron oportunidades pequeñas que le permitieron entrar en la industria.

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Su salto a la fama llegó en 2020 con Gambito de dama. La serie de Netflix se convirtió en uno de los fenómenos más comentados del momento y llevó incluso a que muchas personas se interesaran por el ajedrez.

En la producción interpretó a Beth Harmon, una joven brillante que intenta abrirse camino mientras enfrenta problemas personales y emocionales.

También estuvo en producciones como El menú, Super Mario Bros: La película prestando su voz al personaje de Peach y Mad Max.

Anya Taylor-Joy Foto: Getty Images

Todavía falta conocer qué papel tendrá dentro de la historia, pero su presencia deja claro que el regreso de El señor de los anillos también busca conectar con una nueva generación de espectadores. Y en esa apuesta, Anya Taylor-Joy aparece como uno de los nombres más fuertes del momento.