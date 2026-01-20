Gente

Eva Rey destapó reacción de su pareja sobre importante decisión que tomaron; reveló detalle: “Una realidad difícil”

Matías Guevara conversó con la española y se sinceró sobre el momento en el que se enteró de que iba a ser padre.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

20 de enero de 2026, 5:07 p. m.
Eva Rey y Matías Gaviria Foto: YouTube Desnúdate con Eva - Montaje SEMANA

Eva Rey se consolidó como una de las periodistas más comentadas de redes sociales, debido a los formatos que lanzó desde hace años. Su espacio, llamado Desnúdate con Eva, ha sumado miles de seguidores, quienes están al pendiente de sus invitados.

Recientemente, la española decidió compartir una charla que tuvo con su pareja sentimental, Matías Gaviria, hermano de Alejandro Gaviria, sobre la relación que construyeron con el paso de los años. Ambos charlaron y compartieron sus visiones, al destapar un momento muy complejo que los marcó.

Según se observó en el clip, Eva Rey y su compañero amoroso conversaron acerca de la paternidad; hablaron de cómo se enteraron de que venía en camino Lía, su hija. La presentadora aseguró que fue un escenario difícil, ya que ella no quería tener el bebé en ese instante.

Por su parte, Matías Gaviria relató cómo los silencios aparecieron en su día a día, buscando respuestas a preguntas que tenían sobre la pequeña que estaba creciendo en el vientre de la europea.

“Tuvimos una conversación de aproximadamente dos o tres horas, y ahí fue básicamente que estábamos juntos en eso, por qué no me habías contado, y que era algo que debíamos afrontar los dos. Cuando salió el resultado, la tranquilidad salió corriendo por la ventana. En ese momento me dijiste: ‘No quiero hablar más de esto por ahora, te cuento cuando esté preparada’. Mínimo fue una semana. Te busqué y te dije: ‘Tenemos que hablar de qué queremos hacer’”, dijo.

“Me acuerdo bien: ‘No importa la decisión que tomes, yo estoy ahí. Independientemente de cuál sea la decisión, te acompaño. Si la decisión es que nazca, yo te aclaro que son dos decisiones que estás tomando… no es solamente tener una hija, siempre hablé de ella como una niña, sino que haré parte de tu vida toda la vida, nunca dejaré de ser papá’”, relató.

Eva Rey soltó una interrogante relacionada con la decisión que había pensado desde el inicio, ya que su novio pensaba distinto y su deseo era contrario. “Tenías claro que yo quería abortar, ¿cuál era tu posición?”, preguntó.

Yo tenía claro que querías abortar, es verdad. En ese momento yo te dije: ‘Estoy contigo, independientemente de la decisión que tomes; el cuerpo es tuyo’. Yo quería que lo tuvieras”, respondió el paisa, quien hizo una confesión.

“Es una pregunta compleja, pero en ese momento me hacía ilusión pensar en un bebé en mi vida de nuevo. Te lo he contado, yo había terminado relaciones antes de conocerte, específicamente por eso, porque no quería tener más hijos, no quería ser papá de nuevo. Pero en ese instante, de manera particular, cuando me enfrenté a esa realidad, me hizo ilusión la idea de que Lía llegara”, afirmó.

Por último, la española quiso saber cómo se sintió al tener que contarle a su familia, en especial a sus hijos mayores. Matías Gaviria fue claro en que tenía miedo, pero tuvo que hacerlo por un rumor que soltó la ginecóloga con respecto al embarazo, y que se regó por Medellín.

“Ese sí fue una realidad difícil de enfrentar, me daba mucho miedo tener que contarles a mis hijos. Me daba miedo su reacción, me asustaba que fuera una cosa negativa para ellos, que pensaran que el papá se enloqueció”, concluyó.

