“Te aplaudo de pie”: Vanessa Pulgarín recibió halagos de varias ex Miss Universe Colombia, como Daniela Toloza Rocha

Representantes de la nación en ediciones pasadas aseguraron que Pulgarín dejó arriba a Colombia en el certamen.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

22 de noviembre de 2025, 1:27 a. m.
Varias Ex Miss Universe Colombia se unieron para felicitar a Vanessa Pulgarín.
En la noche del jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la velada de elección y coronación de la edición número 74 de Miss Universe, el certamen de belleza mundial que mantiene a las personas de los países participantes con altas expectativas.

Luego de una apretada agenda, llegó el día de la coronación y fue Fátima Bosch, la representante de México, quien logró el título y se llevó la corona a casa.

Contexto: Exjurado de Miss Universo tildó a Fátima Bosch de “falsa ganadora” y prometió revelar la verdad del certamen: “Tiene negocios”

Durante toda la competencia, una de las participantes favoritas fue Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia, quien quedó ubicada en el Top 12 del certamen mundial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Vanessa publicó un mensaje luego de que finalizara Miss Universe, en el que dejó ver lo agradecida que está por haber sido parte de este concurso de belleza:

“Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso. Me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: siempre vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace. Los amo y gracias por tanto. Gracias, de corazón, por acompañarme en este capítulo tan mágico de mi vida”, escribió Pulgarín al despedir su sueño en el certamen de belleza de talla mundial.

Esta publicación fue el espacio perfecto para que varias ex Miss Universe Colombia le dejaran mensajes llenos de amor, orgullo y felicitación por la excelente representación que hizo del país en el certamen de belleza mundial.

La primera en pronunciarse fue Daniela Toloza Rocha, quien le entregó la corona de Miss Universe Colombia: “Te aplaudo de pie. Brillaste tanto que permitiste que todos los colombianos lo hiciéramos. Gracias Vane. Te esperamos con los brazos abiertos y toda nuestra gratitud”, escribió.

De igual forma, María Fernanda Aristizábal, Miss universe Colombia en el año 2022, le dejó su mensaje de felicitación: “¡Vibramos junto a ti con ese amor que le pusiste a cada cosa que hacías! ¡Gracias por tu gran representación! Nos dejaste muy arriba, ahora vienen solo cosas maravillosas para ti y de paso te llevas el recuerdo más lindo que cada reina puede tener... pisar el escenario de Miss Universo, bravo Vane”.

Contexto: Esta sería la alta suma de dinero que Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, recibiría mensualmente

Por último, Camila Avella y Laura Olascuaga, le dejaron también su sentir respectivamente.

“Nos hiciste sentir muy orgullosos, Vane, tu participación fue impecable”, le comentó Camila Avella, representante del país en el certamen en el año 2023; “Colombia está orgullosa de ti, gracias por hacernos soñar junto a ti”, le escribió la Miss Universe del año 2020, Laura Olascuaga.

