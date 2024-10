Taliana Vargas contó en SEMANA cómo la conquistó Alejandro Eder

Al día siguiente, impactado por la belleza de la actriz, Eder le pidió a Fernán su teléfono. “Pero él le aclaró que yo no era el tipo de mujer fácil, que recibía llamadas así. ‘Si la llegas a llamar te tira el teléfono’, le advirtió. Y como para esa época, ya andaba con mi fundación Casa en el Árbol, me contaron que Alejandro era experto en temas sociales. Entonces, entre Fernán y él organizaron un encuentro con esa excusa de lo social. Y yo llegué creyendo que sería una reunión de trabajo, sin saber que en realidad estaba en nuestra primera cita. Pero, terminó siendo una cita a ciegas que funcionó”, cuenta Taliana.

Casados hace una década, la exreina asegura que el nuevo alcalde de Cali “es un papá que cambia pañales, amoroso, besuqueador y una persona sencilla, y eso me enamoró. Es de pocas cosas materiales. Al comienzo yo decía: en esta relación basta con que yo sea vanidosa. Ya dos vanidosos, no. Y él, como esposo, me consiente mucho. Él me da los mejores consejos y yo le doy los mejores a él. Por eso, a las ‘peladas’ que están pensando en casarse les digo: escojan bien, hay muchas a las que les gustan los malos, pero yo les digo que escojan a los buenos del curso”.