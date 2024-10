Alejandro Eder, alcalde de Cali, responde claro cómo está su relación con el Gobierno Petro: “No he cazado una pelea”

“Con el presidente Petro me he visto de pronto tres veces en un par de consejos de seguridad y en una reunión con los alcaldes de las ciudades capitales en Bogotá. Pero mi trabajo ha sido con los ministros y de pronto algún par de los asesores de él ”, dijo Eder en Vicky en SEMANA.

Al ser consultado en Vicky en Semana sobre si el presidente Petro le pasaba o no el teléfono, el alcalde Eder fue enfático en revelar que no lo ha llamado, ni el jefe de Estado se ha comunicado con él: “Ni nos hemos pasado”.

“No es un anhelo en este momento o no es necesario, digámoslo así. El presidente tiene su estilo, su gobierno también. Para lo que nosotros estamos haciendo en Cali, creo que hemos logrado una relación respetuosa y constructiva y mi expectativa es que se pueda mantener porque aquí lo importante no es ni el presidente, ni Alejandro Eder. Aquí lo importante son los caleños (…) yo no he cazado una pelea”, destacó Eder.