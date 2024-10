“Tenemos que estabilizar a Jamundí”: Alejandro Eder hace radiografía del vecindario y anuncia patrullaje nocturno por el río Cauca

“Jamundí influye, uno no puede perder de vista que Cali no es una isla, es una ciudad muy violenta, con una tasa de homicidios alta, pero está rodeada de municipios como Jamundí, Palmira, Candelaria, estamos muy cerca del norte del Cauca. El hecho de que aquí haya violencia tiene que ver con esa inestabilidad”, informó.

“Hay 3.000 hectáreas de coca que producen 10 kilos de cocaína por hectárea. Lo que importa no es la coca sembrada, es la cocaína por hectárea. Eso equivale en ventas potenciales a 300 millones de dólares, solo en Jamundí. Y ahí están las llamadas disidencias de las Farc y la Jaime Martínez. Cuando nosotros llegamos, francamente, no los estaban enfrentando. Y empezamos a trabajar de manera coordinada con la alcaldesa de Jamundí, que es una mujer muy valiente, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, interactuando con el Ministerio de Defensa, entró la tropa, nos mandaron más policías y pedí que se reactivaran los bombardeos y se apoyara a la Fuerza Aérea y se reactivaron. Eso fue hace mes y medio y no volvieron a estallar bombas en Jamundí”, dijo.