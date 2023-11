Taliana Vargas cuenta en SEMANA cómo la conquistó Alejandro Eder; “le advirtieron que no era una mujer fácil”

También confesó, entre otras cosas, cómo se ganó el corazón de una ciudad que no era la suya. “Cuando me casé, al otro día mi esposo me dijo que él sabía que yo tenía una carrera muy exitosa en Bogotá y el mundo entero a mis pies, pero que necesitaba que me radicara en Cali. “Este es mi hogar y mi casa, y aquí está todo por construir”, me dijo. Y yo dije sí, y en poco tiempo me enamoré de Cali”, asegura la exvirreina universal de la belleza.