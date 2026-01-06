Ella es la modelo colombiana que está entre los 100 rostros más bellos del mundo; compite con hermosa exreina

Gente

Laura Camila Másmela Bernal

7 de enero de 2026, 2:29 a. m.
Una reconocida colombiana hizo parte del importante listado. Foto: Instagram @tccandler - @saraorrego

El reconocimiento a la belleza femenina vuelve a poner a Colombia en el ojo de millones de personas a nivel mundial, pues hizo presencia en uno de los listados más esperados de cada año “los 100 rostros más bellos del mundo”.

En la más reciente edición, elaborada por las organizaciones TC Candler y The Independent Critics, se muestra a las mujeres seleccionadas para el año 2025, en la cual, una colombiana hizo parte de la misma y fue comparada con algunas de las personalidades más importantes del mundo de la farándula y el entretenimiento a nivel internacional.

¿Quién es la colombiana que logró hacer parte de la lista de los rostros más bellos?

Se trata de Sara Orrego, modelo nacida en Medellín, quien alcanzó el puesto número 32 en la edición 2025 del prestigioso ranking. Su presencia en este listado no solo reafirma su proyección internacional en la industria de la creación de contenido para redes sociales, sino que también consolida el impacto de la industria del modelaje colombiano en nuevos escenarios.

Con rasgos definidos, elegancia y una imagen fresca, Orrego ha logrado abrirse paso en un medio altamente competitivo.

El listado anual de TC Candler y The Independent Critics es uno de los más comentados a nivel global, pues desde hace más de tres décadas, estas organizaciones analizan miles de rostros provenientes del cine, la música, el modelaje, las redes sociales y los certámenes de belleza.

La selección final no se basa únicamente en la apariencia física, sino también en factores como la armonía facial, el estilo, la presencia mediática y la influencia en internet.

Para Sara Orrego, este reconocimiento representa un paso importante en su carrera, pues aunque su nombre no es tan mediático como el de otras figuras del ranking, el ser incluida en esta lista, confirma que su imagen y trayectoria están ganando terreno fuera del país.

En esta edición, Sara Orrego no fue la única figura latina en llamar la atención. La modelo y exreina de belleza Nadia Ferreira, representante de Paraguay y una de las mujeres más reconocidas de los concursos internacionales, ocupó el puesto 60.

Sorpresa en ‘La casa de los famosos 3′ con inesperado anuncio sobre participante confirmada; fue ‘Protagonista de Nuestra Tele’

Por otro lado, la actriz mexicana Eiza González, quien ha construido una sólida carrera en Hollywood, se ubicó en el puesto 50.

El primer lugar del listado fue ocupado por Rosé, integrante del grupo surcoreano Black Pink, una de las artistas más influyentes del panorama musical actual. Su elección refleja el impacto global del K-pop y la manera en la que la cultura asiática continúa marcando tendencias en moda, belleza y entretenimiento.

