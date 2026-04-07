O’Higgins frena en seco a Millonarios: accidentado debut embajador en Sudamericana

Millonarios inició su participación en la Copa Conmebol Sudamericana este martes 7 de abril en territorio chileno. El conjunto bogotano enfrentó al Club Deportivo O’Higgins de Rancagua por la primera fecha de la fase de grupos, en un encuentro marcado por las incidencias defensivas y la inferioridad numérica en el tramo final.

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El partido comenzó con ambos equipos buscando la ventaja en el marcador mediante aproximaciones que, inicialmente, no generaron peligro inminente en las áreas. Sin embargo, sobre el minuto 13, el equipo local logró la apertura tras un tiro de esquina, debido a una mala actuación del defensa central Andrés Llinás.

Francisco Agustín González ejecutó un centro que Arnaldo Castillo Benega conectó de cabeza sin marca, aprovechando un resbalón del zaguero Andrés Llinas durante la acción. Tras una revisión del Video Assistant Referee (VAR), el juez central validó la anotación que puso el 1 a 0 parcial a favor de los locales.

Segundo tiempo

Durante la primera mitad, el equipo visitante mostró dificultades para generar volumen de juego, situación que se acentuó en el periodo complementario.

Millonarios recurrió de forma reiterada a las infracciones para contener el avance del rival, lo que resultó en una serie de amonestaciones. Entre el inicio del segundo tiempo y el minuto 63, los jugadores Sebastián del Castillo, Jorge Arias y Leandro Díaz Parra recibieron tarjetas amarillas.

La situación del equipo dirigido por Fabián Bustos se complicó al minuto 68 con la expulsión del defensor Jorge Arias, quien recibió su segunda amonestación tras una disputa por el balón. Estar con un hombre menos en el campo obligó a realizar modificaciones estructurales, permitiendo el ingreso de jugadores como Radamel Falcao y David Mackalister Silva.

A pesar de los cambios nominales para intentar equilibrar el desarrollo del juego, el bloque defensivo no logró recuperar la solidez necesaria.

Resultado y próximos partidos del Azul

O’Higgins amplió la diferencia en el marcador nuevamente por intermedio de González, quien remató un centro en una jugada donde la defensa visitante volvió a mostrar desatención y el portero Diego Novoa perdió la estabilidad al intentar reaccionar. Con el 2 a 0 definitivo, Millonarios cerró su primera jornada en el torneo continental sin sumar puntos.

¡GOOOOOL DE O'HIGGINS!



Francisco González convirtió el 2-0 frente a Millonarios en la Conmebol Sudamericana.



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El conjunto azul regresará a Colombia para enfrentar a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo domingo 12 de abril. Posteriormente, el miércoles 15 de abril, recibirá en el mismo escenario a Boston River para cumplir con la segunda fecha de la fase de grupos de la Sudamericana.