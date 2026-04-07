Así le iría a Millonarios en su debut de Copa Sudamericana, según la IA: Falcao protagonista

Millonarios se estrena este martes en Copa Sudamericana 2026. Su primer rival será el cuadro chileno de O’Higgins, con el que tendrá un duelo inédito. A otros clubes australes se ha cruzado, pero será la primera confrontación de la historia frente a los mencionados.
Para el equipo bogotano es de vital importancia empezar bien la fase de grupos si es su aspiración figurar en ese torneo internacional al que llegó tras dejar en el camino a Atlético Nacional.
Fabián Bustos hizo una convocatoria completa para el viaje al sur del continente, donde incluyó a hombres de peso como Radamel Falcao García.
El Tigre no juega desde hace más de dos meses con Millonarios. Su última citación había sido justamente para el torneo internacional, pero no sumó minutos por venirse recuperando de una lesión que le ha cortado el ritmo.
Actualmente, no se sabe si va a tener minutos, pero en caso de hacerlo, será un peligro latente para los rivales que saben lo que significa Falcao para Colombia y a nivel internacional.
El delantero de 40 años no es la única superestrella que los espectadores esperan ver en Sudamericana. Santos contará con Neymar Jr., que debuta el miércoles próximo ante Deportivo Cuenca.
Para ver en vivo a Millonarios y la posible reaparición de García Zárate, los televidentes lo podrán hacer a través de la señal abierta de ESPN y quienes estén suscritos por Star+.
Hora y canal para ver en vivo:
- O’Higgins vs. Millonarios
- Fecha 1 - fase de grupos
- Hora y día: 7:00 p. m., martes 7 de abril
- Canal: ESPN
IA pronosticó debut de Millonarios
Mucha expectativa genera el primer partido de los azules en el certamen internacional. En Liga BetPlay las cosas no se vienen dando, por lo que buscan un buen resultado para poder cortar esa racha.
Después de consultarle a la inteligencia artificial sobre un posible pronóstico, esta coincidió en que sería un empate.
ChatGPT fue una de las herramientas a las que se le preguntó y este fue su veredicto, con marcador, así como los posibles anotadores:
O’Higgins 1-1 Millonarios
Anotadores:
- O’Higgins: Arnaldo Castillo
- Millonarios: Leonardo Castro
Gemini y Grok fueron las otras plataformas a las que se les consultó. Todas dijeron el mismo resultado, con anotadores que podrían variar dependiendo de las circunstancias de partido en la ciudad de Rancagua.
Una vez superado el debut, el embajador deberá pensar en Independiente Santa Fe por Liga BetPlay (12 de abril). Ya la siguiente semana (15 de abril) volverá a jugar por Sudamericana con Boston River en El Campín.
Historial con los chilenos
En ediciones pasadas de otros campeonatos Conmebol, Millonarios jugó con equipos del país que hoy visita y cuenta con un buen historial.
Ante la U de Chile se ha visto cuatro veces (3V y 1D), y frente a Colo-Colo han sido dos los juegos (1V y 1E). Mientras que con Universidad Católica las cuentas en cuatro juegos han sido equilibradas (1V, 1E y 2D).
Su más reciente enfrentamiento con un austral fue ante Palestino, al que no lograron ganarle en dos partidos jugados (1E y 1D).