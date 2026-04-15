Boston River será el rival de Millonarios en la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Javier Minniti, director deportivo de Boston River, dejó unas polémicas palabras a horas del compromiso en el estadio El Campín de Bogotá.

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“Hoy saldremos con una nómina mixta. La formación va a ser distinta… con cuatro o cinco jugadores que no estuvieron ante Sao Paulo”, dijo el directivo de Boston River sin tapujos, definiendo tal cual la prioridad del club uruguayo en la ciudad de Bogotá.

“Nosotros le damos preferencia al torneo local. No nos da ninguna vergüenza decirlo. No vendemos humo, competimos en ambos, pero la prioridad es el torneo uruguayo”, dijo Javier Minniti en el espacio del periodista Eduardo Luis en YouTube.

“HOY SALDREMOS CON NÓMINA MIXTA, NUESTRA PRIORIDAD ES EL TORNEO LOCAL, NO NOS DA NINGUNA VERGÜENZA”



Javier Minniti Director deportivo de Boston River estuvo en los micrófonos de @ToxiStreamRadio , rival hoy de Millonarios por Sudamericana.@MillosFCoficial @bostonriver pic.twitter.com/gNreTRmqY6 — El Famoso Millos Ⓜ️ (@famosomillos) April 15, 2026

“Es correcto, no hay misterio en eso”, agregó el directivo uruguayo, que tiene claro cuál es la prioridad de Boston River. Sus palabras hacen eco en Millonarios y abren una linda oportunidad para poder sumar tres puntos y dar un golpe sobre la mesa.

Millonarios tendrá torneo internacional este miércoles, antes de lo que será pensar en el clásico contra América de Cali el próximo domingo 19 de abril.

Oportunidad de oro para Millonarios

Para los embajadores es casi obligatorio ganar ante el rival de turno en Sudamericana, luego de lo que fue un pobre debut en Chile, donde perdieron por 2-0 ante O’Higgins.

Además, en el clásico capitalino del pasado fin de semana contra Independiente Santa Fe, quedaron al borde de la eliminación del torneo local al empatar 1-1.

La hinchada del azul no está conforme, por lo que esta noche en El Campín alentarán, pero si no ven un resultado positivo, empezarán a apretar más a los dirigidos por Fabián Bustos.

Al haber pasado solo una jornada desde que inició la Sudamericana, es prematuro pensar que Millonarios no pueda clasificar el grupo C. No obstante, el martes ya jugó Sao Paulo y le metió presión al acumular seis puntos tras ganarle a Boston River y O’Higgins en la salida más reciente.

Radamel Falcao García, máxima figura de la plantilla, está entre los convocados para el juego contra los uruguayos de Boston River. El Tigre entró bien contra Santa Fe, lo que le da la posibilidad de hacer dupla de ataque con Leonardo Castro o Rodrigo Contreras.

Hora y canal para ver a Millonarios

Millonarios vs. Boston River

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia)

Canal: DirecTV y Amazon Prime

Estadio: El Campín