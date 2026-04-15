Contundente decisión de Millonarios con Falcao García para enfrentar a Boston River

Para Millonarios es obligatorio ganar ante el rival de turno en la Copa Sudamericana, luego de lo que fue un pobre debut en Chile, donde se vio superado por 2-0 ante O’Higgins en Rancagua. Ahora, en El Campín, llegó la hora de que se revalide ante su exigente hinchada.

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Las cosas no van bien en Millonarios. En el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe, quedó al borde de la eliminación del torneo local al empatar 1-1. Cuando más se acercaba a la victoria, no pudo detener un poderoso cabezazo de Hugo Rodallega que los sentenció.

La hinchada del azul no está conforme y alza su voz, por lo que esta noche en El Campín alentarán sin parar, en un momento de quiebre para el equipo azul. Si hay derrota, todo se irá por el abismo y se alejaría de una posible clasificación a octavos de final; si empata, las dudas seguirán y lo único que le queda es ganar para calmar las aguas.

Al haber pasado solo una jornada desde que inició la Sudamericana, es prematuro pensar que Millonarios no pueda clasificar al grupo C, pero comienza a aumentar esa posibilidad. Por ejemplo, ya jugó Sao Paulo ante O’Higgins y le metió presión al azul al acumular seis puntos y ser más líder que nunca en esta zona de competencia.

Radamel Falcao García, máxima figura de la plantilla azul y que fue protagonista de un escándalo arbitral tras un supuesto penalti que no le dieron en el clásico ante Santa Fe, está en la lista de convocados para el partido, pero tendrá que esperar desde la suplencia.

Formación de Millonarios ante Boston River

El Tigre tampoco fue titular en el clásico ante Santa Fe y sumó minutos en el segundo tiempo, pero no pudo marcar diferencias en el arco rival. Otra vez espera en las reservas, con serias opciones de hacer acto de presencia en los minutos finales.

Titular de Millonarios Foto: Getty Images

El técnico Fabián Bustos se la jugó y sale contra Boston River con Leonardo Castro y Rodrigo Contreras en la dupla de ataque. Diego Novoa, sancionado seis fechas en la Liga Betplay, es el titular, mientras que Carlos Sarabia y Sebastián Valencia son los titulares. Edgar Elizalde, Danovis Banguero y Alex Moreno son los tres centrales azules.

Rodrigo Ureña y Mateo García son el tándem por la zona interior, con Mackalister Silva como enganche.