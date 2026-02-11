Las miradas de miles de personas se posaron en una reciente noticia, la cual indicaba que Jorge Alfredo Vargas está de luto tras confirmarse la muerte de su mamá, Lucía Angulo, una de las personas más importantes de su vida.

María Lucía Fernández, a través de la emisión central de Noticias Caracol del 10 de febrero, fue la encargada de revelar la información, dedicando unas palabras a su colega y compañero. La famosa comentó acerca del sentir de todo el equipo, precisamente al saber el difícil instante que atravesaba.

Falleció Lucía, madre de Jorge Alfredo Vargas. Foto: Instagram @jorgeavargas67

“Y antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y, sobre todo, cariño para nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo, falleció este mediodía, así es que, compañero, nuestro más sentido pésame”, dijo la periodista ante cámaras.

Pese a que el periodista no se ha pronunciado al respecto, sus compañeros de Voz Populi aprovecharon para revivir un instante muy especial que vivió el año pasado con su mamá al aire. Jorge Alfredo Vargas fue sorprendido en pleno programa con una llamada que le removió fibras.

Según se recordó, Lucía Angulo llamó a su hijo mientras estaba trabajando, como parte de un regalo que le tenía su equipo por su cumpleaños. La charla fue muy puntual, escuchando cómo Pita le decía cuánto lo quería.

Lucía: “¿Aló, aló, aló, Jorge Alfredo?“.

Jorge Alfredo: “¿Quién habla?”.

Lucía: “Habla tu mamá”.

Jorge Alfredo: “Madre, estás al aire”.

Lucía: “Llamo a darte un saludo de cumpleaños, a mandarte un abrazo, un beso, a decirte y repetirte lo que te quiero. Te mando mil bendiciones y gracias por ser mi hijo“.

Los colegas de Vargas afirmaron que querían a Lucía como una mamá, ya que sabían el aprecio que les tenía. Allí enmarcaron la forma en la que se comportaba y los gestos que sabían que existían como madre e hijo.