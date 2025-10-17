Gustavo Angarita, destacado actor colombiano, falleció a los 83 años, dejando un legado imborrable en la actuación nacional.

Nacido en Bogotá el 2 de septiembre de 1942, Angarita fue una figura emblemática del cine, teatro y televisión en Colombia, reconocido por su versatilidad y profundidad en papeles que marcaron la historia del arte dramático colombiano.

Con más de 50 años de carrera, Angarita debutó en el teatro, destacándose en obras como Ricardo III y La ópera de los tres centavos. Su transición a la televisión y el cine le permitió alcanzar una gran popularidad con roles en producciones como Sofía y el Terco en 2012 y La casa de las dos palmas, por la que ganó varios premios, incluido el India Catalina y el Simón Bolívar a mejor actor de reparto.

También protagonizó Tiempo de morir en 1985, dirigida por Jorge Alí Triana, y fue parte de producciones internacionales como Encerrada Gallows Hills en 2014 y Los 33, película mexicana con Antonio Banderas.​

Gustavo Angarita, famoso actor colombiano. | Foto: Lo sé todo

Gustavo Angarita fue un artista multifacético. Además de su labor actoral, se dedicó a la escultura, y sus obras plasman una mezcla de surrealismo y arte pop, reflejando su profundo compromiso con la expresión artística desde múltiples dimensiones. Su formación incluyó estudios en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y especialización en la Université Internationale de Théâtre de París, lo que le permitió nutrir una carrera diversa y enriquecedora.​

Tras la noticia de su fallecimiento, su sobrina, la actriz Sandra Eichler, compartió un sentido mensaje que refleja la personalidad y el legado de su tío: “Hasta luego, Tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte. No es un adiós, es un hasta luego…”.​

Sandra Eichler es también una reconocida actriz colombiana que ha destacado por su talento en cine, teatro y televisión. Su conexión artística con su tío la hizo una de sus principales voceras en este momento de despedida, subrayando la influencia profunda que él tuvo en su vida personal y profesional.