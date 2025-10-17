Gente
La actriz Sandra Eichler, sobrina de Gustavo Angarita, envió emotivo mensaje tras conocerse su fallecimiento: “Tu legado queda tallado”
El actor falleció luego de una larga batalla contra el cáncer.
Gustavo Angarita, destacado actor colombiano, falleció a los 83 años, dejando un legado imborrable en la actuación nacional.
Nacido en Bogotá el 2 de septiembre de 1942, Angarita fue una figura emblemática del cine, teatro y televisión en Colombia, reconocido por su versatilidad y profundidad en papeles que marcaron la historia del arte dramático colombiano.
Con más de 50 años de carrera, Angarita debutó en el teatro, destacándose en obras como Ricardo III y La ópera de los tres centavos. Su transición a la televisión y el cine le permitió alcanzar una gran popularidad con roles en producciones como Sofía y el Terco en 2012 y La casa de las dos palmas, por la que ganó varios premios, incluido el India Catalina y el Simón Bolívar a mejor actor de reparto.
También protagonizó Tiempo de morir en 1985, dirigida por Jorge Alí Triana, y fue parte de producciones internacionales como Encerrada Gallows Hills en 2014 y Los 33, película mexicana con Antonio Banderas.
Gustavo Angarita fue un artista multifacético. Además de su labor actoral, se dedicó a la escultura, y sus obras plasman una mezcla de surrealismo y arte pop, reflejando su profundo compromiso con la expresión artística desde múltiples dimensiones. Su formación incluyó estudios en la Escuela de Arte Dramático de Bogotá y especialización en la Université Internationale de Théâtre de París, lo que le permitió nutrir una carrera diversa y enriquecedora.
Tras la noticia de su fallecimiento, su sobrina, la actriz Sandra Eichler, compartió un sentido mensaje que refleja la personalidad y el legado de su tío: “Hasta luego, Tío Gustavo Angarita. Hoy me despido de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir. Tu legado queda tallado —como tus esculturas— en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte. No es un adiós, es un hasta luego…”.
Sandra Eichler es también una reconocida actriz colombiana que ha destacado por su talento en cine, teatro y televisión. Su conexión artística con su tío la hizo una de sus principales voceras en este momento de despedida, subrayando la influencia profunda que él tuvo en su vida personal y profesional.
Gustavo Angarita será recordado como una figura trascendental del arte dramático colombiano, un hombre que dedicó su vida a la autenticidad artística y a dejar una huella imborrable en la cultura nacional. Su partida representa una gran pérdida para la comunidad artística y para sus seguidores, quienes celebran su obra y su espíritu libre e inquebrantable.