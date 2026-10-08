Julio Correal expuso radical decisión que tomó tras fuerte panorama político que se vivió en el país: “He asumido actitudes violentas”

Julio Correal se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la industria musical en Colombia, destacando con sus opiniones y entrevistas acerca de artistas, lanzamientos y eventos.

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Su trayectoria le abrió paso en el mundo del entretenimiento nacional, donde compartió sus conocimientos y experiencias en este escenario. De hecho, llegó a ser uno de los locutores más reconocidos, brillando con su trabajo.

Sin embargo, recientemente, Julio Correal fue foco de reacciones tras un inesperado post que realizó en su cuenta oficial de X. El comunicador subió un mensaje muy particular, el cual dejaba en evidencia una situación que lidió.

De acuerdo con lo que se lee en el trino, el locutor manifestó que su vida presente estaba rodeado de amor, tranquilidad y armonía, las cuales compartía con amigos y familia.

Al analizar, el famoso entendió que entraba en X y todo cambiaba, ya que la hostilidad y los ataques de usuarios eran constantes, al punto de que él también se comportaba igual. Las discusiones y debates habrían sacado una versión de él que ya no le gustaba, por lo que había tomado una decisión.

“Mi vida es solo armonía. Tengo el amor de mi familia, amigos leales, trabajo con pasión, pero me doy cuenta que entro a esta red X y solo se genera odio, insultos, etc, y la verdad eso no me interesa... me he dejado contagiar y he tomado actitudes que no van con mi forma de vivir”, escribió.

Al ver que todo se tornaba de tal manera, optó por eliminar todos sus mensajes cargados de reacciones negativas, dejando de lado esa faceta que lo hacía sentir incómodo.

“Lo mío es buena onda, tranquilidad, buena energía. Así que he decidido borrar todos mis mensajes donde me he dejado influenciar y he asumido actitudes violentas porque lo que queremos es paz y libertad. El cambio llegó”, agregó en el post.