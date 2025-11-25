Suscribirse

Horóscopo para este martes 25 de noviembre de 2025; Nana Calistar destapó lo que viene para los 12 signos del zodiaco

La astróloga mexicana habló de lo que le depara a cada casa astral.

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 11:37 a. m.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

En la actualidad, centenares de personas siguen la astrología y le confían a los movimientos planetarios el destino de su día a día, incluso de su proyección del mes o del año.

En el mundo, hay varios expertos en el tema que se encargan de brindar el horóscopo de manera diaria, y entre ellos, está la astróloga Nana Calistar, la mexicana que con su estilo particular, revela lo que viene para cada signo del zodiaco.

Horóscopo de Nana Calistar para este martes 25 de noviembre de 2025.
Horóscopo de Nana Calistar para este martes 25 de noviembre de 2025. | Foto: Montaje SEMANA |X: @NanaCalistar - Getty Images

Horóscopo de hoy martes 25 de noviembre

  • Aries

“Ya te toca salir de esa monotonía que ya trae tu relación más aburrida que misa sin coro. Si tienes pareja, ponle sabor, salgan, inventen, sorpréndanse, porque si siguen en lo mismo, ambos van a terminar tirando la toalla y preguntándose en qué momento se apagó la chispa”.

  • Tauro

“La vida te dice: ‘aprende la lección, mijo/mija’. Ya no busques excusas para justificar tus metidas de pata; todos caemos, pero el chiste es levantarse y no quedarte tirado viendo al techo como si ahí estuviera la respuesta. Viene un viaje muy bueno y más necesario que el café por la mañana”.

  • Géminis

“Ya deja esa costumbre de andar señalando al mundo; enfrenta lo que haces, compón lo que rompes y crece como la adulta/o que dices ser. Vienen cambios en tu manera de ver la vida y serán para bien; tu energía se vuelve más positiva y empiezas a atraer cosas bonitas”.

  • Cáncer

“Verás el verdadero rostro de una amistad y no te va a gustar nada. Te vas a dar cuenta de cuánto te fallaron y cómo tú siempre diste más de lo que recibiste”.

  • Leo

“Es momento de ponerte serio y visualizar de verdad qué quieres para tu vida, porque lo que deseas anda tocando la puerta y puede materializarse en cualquier rato”.

  • Virgo

“Te vienen cambios en horarios, pagos o movimientos laborales que pueden sacarte de tu zona de confort. También cuida tu estómago porque cualquier coraje o mala comida te va a caer como balde de agua fría”.

  • Libra

“Si tienes pareja, bájale a los celos tontos que solo existen en tu cabeza o en la mente de los envidiosos que quieren verlos pelear. No confíes en todo lo que ves o te dicen en redes sociales porque ahí abunda la gente falsa que solo busca problemas”.

  • Escorpio

“Vienen muchas posibilidades de un viaje que te va a ayudar a despejar la cabeza y ver hacia dónde carajos quieres dirigir tu vida. Aprovecha ese movimiento para acomodar tus ideas”.

  • Sagitario

“Ya mánda a la chingada todo lo que te causa dolor de cabeza. El pasado ya no se puede cambiar, así que deja de sufrir por lo que ya fue y dale la vuelta a la página”.

  • Capricornio

“Por más que quieras explotar y decir todo lo que traes atorado, no vas a poder. Te tocará tragarte tu propio veneno, pero eso te evitará cometer errores o decir algo que hiera a gente importante. A veces es mejor cerrar el hocico antes de echar a perder relaciones valiosas”.

  • Acuario

“No confíes en quien solo te busca cuando le urge algo. Tu corazón es grande, pero no para que lo usen de tapete. Aprende de tus errores, porque lo que no se entiende por las buenas, la vida lo cobra por triplicado. Lo que hagas, lo que digas y lo que tires al universo te va a regresar como boomerang”.

  • Piscis

“Tus problemas económicos empezarán a desvanecerse como suegra cuando va a pagar la cuenta, pero necesitas llevar un registro de tus pagos, gastos y deudas, porque si te sigues haciendo el ciego, luego no te quejes de que el dinero no te rinde. Ya es momento de que dejes de estar de chillón y trabajes por tu propia felicidad”.

Noticias Destacadas

