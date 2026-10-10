China construye un puente colgante de 2.300 metros que aspira a romper un récord mundial

La construcción del puente Zhangjinggao, ubicado en la provincia china de Jiangsu y proyectado sobre el río Yangtsé, ya ha superado el 50 % de su ejecución, según confirmó el Ministerio de Transporte de China en agosto de este año.

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La infraestructura contará con un tramo principal de 2.300 metros entre torres, una longitud que le permitirá alcanzar el récord mundial de los puentes colgantes cuando entre en funcionamiento.

El puente permitirá enlazar las ciudades de Zhangjiagang, Jingjiang y Rugao, y su puesta en servicio está prevista para 2028, según informó la agencia China News Service.

El sitio de construcción del puente colgante más grande del mundo, el Puente del Canal Sur del Puente del Río Yangtze de Zhangjinggao, actualmente en construcción en la ciudad de Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, China, el 27 de diciembre de 2025. Foto: CFOTO via AFP

Aunque algunas publicaciones presentan esta infraestructura como una obra de reciente aparición, el inicio oficial de las principales labores de construcción tuvo lugar el 28 de junio de 2022.

El proyecto de infraestructura vial de China contempla dos puentes sobre vías navegables, junto con sus correspondientes accesos, integrados en un corredor de 29,8 kilómetros. En conjunto, el cruce sobre el agua alcanza los 7.859 metros.

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Uno de sus elementos más destacados se encuentra en el sector sur, donde el puente colgante tendrá un tramo principal construido con vigas cajón de acero. Por su parte, el tramo norte contará con una distancia de 1.208 metros entre pilares.

Estas cifras permiten distinguir la longitud total del cruce de la extensión específica del vano suspendido.

En la actualidad, el récord mundial corresponde al puente Çanakkale 1915, situado en Turquía y construido sobre el estrecho de los Dardanelos.

El sitio de construcción del puente colgante más grande del mundo, el Puente del Canal Sur del Puente del Río Yangtze de Zhangjinggao Foto: CFOTO via AFP

Según la Dirección General de Carreteras turca y Guinness World Records, esta infraestructura cuenta con una distancia de 2.023 metros entre sus torres principales.

De este modo, el proyecto chino rebasaría esa cifra en 277 metros. Esta medida se refiere únicamente a la separación entre los soportes principales, no a la longitud total de la vía.

La estructura contará con bolardos de 350 metros de altura y enormes bloques de anclaje destinados a soportar la tensión de los cables.

De acuerdo con la agencia Xinhua, el 25 de agosto de 2026 finalizó la construcción de la estructura principal del anclaje sur correspondiente al puente del canal sur.

168 El puente Zhangjinggao sobre el río Yangtsé, en construcción en Rugao, provincia de Jiangsu (este de China), el 15 de julio de 2026. (Foto de Wu Shujian / IC photo / Imaginechina vía AFP) Foto: Imaginechina via AFP

Este componente resulta fundamental para contrarrestar la fuerza ejercida por el sistema de cables y representa un avance importante antes de comenzar las siguientes etapas del montaje en altura.

La nueva infraestructura vial se extenderá por la provincia china de Jiangsu y conectará Zhangjiagang, perteneciente a Suzhou; Jingjiang, en Taizhou; y Rugao, dentro de Nantong.

El proyecto también contempla la conexión estratégica con las autopistas nacionales G40 y G4221, con el objetivo de facilitar la circulación de vehículos particulares y mercancías en el delta del río Yangtsé.