Tragedia en Tolima: docente de la Universidad Nacional murió tras ser atacada por enjambre de abejas

Andrea Fandiño Palacios, docente y geóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, murió en las últimas horas tras ser víctima de un enjambre de abejas en la zona rural del municipio de Ortega, en el departamento del Tolima.

Fandiño Palacios, de 30 años, sufrió el ataque de los insectos cuando participaba en un trabajo de campo.

El medio local La Voz del Pueblo de Ibagué señaló que la joven geóloga fue atendida inicialmente en el hospital San José de Ortega, pero, debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladada a Ibagué, donde posteriormente se produjo su deceso.

El alcalde de Ortega, Diego Matiz, afirmó al medio local que la geóloga trabajaba con otros colegas en una zona alejada de la cabecera municipal.

“Al conocerse esta situación se activaron todos los protocolos necesarios, la geóloga se encontraba en una de las 124 veredas de nuestro municipio, un poco distante del casco urbano y el hospital, sin embargo, la comunidad la auxilió tan pronto se conoció la situación y le esperaba una avioneta medicalizada para ser trasladada, pero lamentablemente no aguantó”, expresó el mandatario local al citado medio.

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional se pronunció en sus redes sociales tras conocerse la noticia y destacó su trabajo en la institución.

“Con profundo dolor despedimos a nuestra querida profesora Andrea Fandiño Palacios, quien dedicó su vida con pasión a la Geología y con cariño a sus estudiantes, amigos/as y familiares. Extendemos nuestra invitación a toda la comunidad, para acompañarnos en su última despedida”, señaló.

Otra tragedia

Meses atrás, un niño de ocho años perdió la vida tras ser atacado por otro enjambre de abejas.

El fatal incidente ocurrió cuando el menor se encontraba jugando al fútbol con un primo y otros amigos en un sector cercano a la avenida 30 con calle 14, en el barrio Rudesindo Soto.

El día transcurría con normalidad, y los niños disfrutaban de un momento de diversión cuando, en un descuido, la pelota que utilizaban para el juego salió disparada hacia una pendiente que daba a una zona boscosa.

En su intento por recuperar el balón, los niños bajaron por la colina. Sin embargo, uno de ellos, al parecer, tropezó con un palo que estaba a la orilla de la pendiente. El palo rodó hasta golpear un panal de abejas, lo que desató una reacción violenta de los insectos, que comenzaron a atacarlos.

Ante el ataque, tres de los niños lograron correr hacia un platanal cercano, buscando refugio entre las plantas.

Sin embargo, la víctima, en su intento por escapar del enjambre, corrió en la dirección equivocada, descendiendo aún más por la pendiente. Al parecer, no pudo percatarse de lo peligroso del terreno, y en su desesperación, cayó cuesta abajo.