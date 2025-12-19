Antioquia

Voraz incendio en zona industrial de La Estrella, Antioquia

Para atender la emergencia, fue necesario cerrar varias calles.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2025, 9:08 p. m.
Incendio zona industrial de La Estrella, Antioquia.
Incendio zona industrial de La Estrella, Antioquia. Foto: Redes sociales

Un incendio de grandes proporciones se presentó este viernes, 19 de diciembre, en horas de la tarde, en la zona industrial de La Estrella, Antioquia, en el que resultó afectada una de las fábricas productora de pinturas Supratech.

Algunos habitantes de la zona aseguraron que las llamas estuvieron a pocos metros de unas viviendas conocidas como Sierra Morena.

“Debido a emergencia por incendio en la cra 50 entre las calles 96 y 98, se presenta cierre total”, informó la Alcaldía de La Estrella.

Incendio en zona industrial de La Estrella, Antioquia.
Incendio en zona industrial de La Estrella, Antioquia. Foto: Denuncias Antioquia

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, quienes recibieron apoyo de su similar de Envigado.

El incendio inició poco después del mediodía en la fábrica de pinturas, cuyos trabajadores alcanzaron a evacuar, sin que se presentaran lesionados.

Sin embargo, las llamas se propagaron hasta una unidad residencial.

Luego de ocurrido el incendio, un fuerte aguacero cayó en la zona, lo que sumado al cierre de vías provocó congestión vehicular.

Quemados por pólvora

Tras conocerse la emergencia, una de las grandes preocupaciones de las autoridades era conocer un balance sobre personas lesionadas, pues en esta temporada, los centros asistenciales atienden a numerosas personas por quemaduras con pólvora.

Según cifras de la Gobernación de Antioquia, en el departamento se han quemado con esos artefactos 81 personas en esta temporada navideña.

De ese grupo, 24 corresponde a menores de edad.

La misma estadística asegura que ocho de los quemados han sufrido amputaciones y que este año el número de lesionados se ha incrementado en un 17,4 por ciento, en comparación con 2024.

Los municipios con más quemados con pólvora son Medellín, con 44, seguido de Bello, con cinco, e Itagüí con cuatro.

La mayoría de los lesionados por pólvora han sufrido quemaduras en las manos (24 casos), en la cara (21), en los miembros superiores (18), en tronco y miembros inferiores (7), entre otros.

La Estrella

