Un docente colombiano quedó seleccionado entre los 10 mejores del Gems Education Global Teacher Prize 2026

Se recibieron más de 5.000 postulaciones de 139 países. El profesor logró estar entre ese grupo.

Redacción Educación
15 de enero de 2026, 11:21 a. m.
Joshue Castellanos Paternina, profesor de inglés en el Centro de Estudios Ceprodent.
Joshue Castellanos Paternina, profesor de inglés en el Centro de Estudios Ceprodent. Foto: Joshue Castellanos Paternina

El prestigioso Global Teacher Prize 2026 anunció entre sus 10 finalistas a Joshue Castellanos Paternina, profesor de inglés en el Centro de Estudios Ceprodent (sede Montería, Córdoba). Castellanos logró sobresalir en una competencia masiva que recibió más de 5.000 postulaciones de 139 países.

Global Teacher Prize: dos profesores colombianos elegidos entre los 50 mejores del mundo

Organizado por la Fundación Varkey, en alianza con la UNESCO, este galardón celebra su décimo aniversario como el reconocimiento más importante del sector educativo a nivel global. Cuenta con una suma de 1 millón de dólares para el ganador, con el objetivo de dignificar la labor docente y visibilizar la labor del maestro.

Joshue Castellanos Paternina,
Joshue Castellanos Paternina está entre los finalistas. Foto: Joshue Castellanos Paternina,

Desde su creación, el premio ha procesado más de 100.000 nominaciones en todo el mundo, buscando siempre resaltar el papel de los educadores en la actualidad.

¿Quién es Joshue Castellanos Paternina?

El impacto de Castellanos Paternina se mide hoy en cifras extraordinarias: a través de su programa Mentor Becario y la plataforma PreICFESApp, ofrece preparación académica y mentorías de alta calidad a más de 300.000 estudiantes que carecen de recursos económicos.

Además, mediante su Fundación Alcanza una Beca, ha gestionado más de 700 becas universitarias gracias a un modelo sostenible que une al sector público y privado, donando también 2.000 libros para fomentar la motivación académica.

Joshue Castellanos Paternina
Joshue Castellanos Paternina enseña en Montería. Foto: Joshue Castellanos Paternina

Para el año 2026, Castellanos Paternina ha diseñado una hoja de ruta para fortalecer el sistema educativo colombiano. Su programa de Mentorías y Capacitación tiene como meta impactar a 40.000 estudiantes de los grados 10° y 11°, bajo un modelo de acompañamiento integral.

Los 10 finalistas

Además del profesor Castellanos, otros profesionales se perfilan como los mejores y están en el top 10 de finalistas:

  1. Gloria Cisneros de Argentina
  2. Joshue Castellanos Paternina de Colombia
  3. Rouble Nagi, de la India
  4. Alfonso Filippone de Italia
  5. Ana Hernández Revuelta de España
  6. Ewa Stefania Drobek de Polonia
  7. Jasmyn Nicole Wright y Timothy James Stiven de Estados Unidos
  8. Adeola Olufunke Akinsulure de Nigeria
  9. Colleen O’Rourke de Australia.
Joshue Castellanos Paternina,
Joshue Castellanos Paternina es reconocido en las comunidades. Foto: Joshue Castellanos Paternina,

El camino hacia la gran final en Dubai

El desenlace de esta prestigiosa competencia internacional tendrá lugar en el World Governments Summit, evento que se celebrará en Dubai del 3 al 5 de febrero de 2026. Será en este escenario global donde se anuncie oficialmente quién de los 10 finalistas se alzará con el galardón.

La responsabilidad de elegir al ganador recae en la Global Teacher Prize Academy, un jurado de alto nivel compuesto por personalidades destacadas de diversos sectores, quienes evaluarán el impacto y la trayectoria de los docentes seleccionados.

