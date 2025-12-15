Orgullo colombiano: dos profesores entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026

En un mundo donde la educación enfrenta desafíos inmensos, dos docentes colombianos han irrumpido en la escena global como finalistas del prestigioso GEMS Education Global Teacher Prize 2026. Se trata de Joshue Castellanos Paternina, de Córdoba, y Jairo Rafael Castro Acosta, de Sucre, quienes figuran entre los 50 elegidos de más de 5.000 nominaciones provenientes de 139 países.

Este premio, dotado con un millón de dólares y organizado por la Fundación Varkey en colaboración con la UNESCO, celebra en su décima edición a aquellos maestros que transforman vidas más allá del aula.

La noticia resuena con fuerza en Colombia, un país donde los profesores suelen batallar contra limitaciones presupuestarias y contextos adversos. Estos dos educadores no solo representan al Caribe colombiano, sino que encarnan la resiliencia y la innovación que tanto necesita la profesión docente en América Latina. Su selección subraya cómo, desde regiones olvidadas, se puede impactar miles de realidades.

Joshue Castellanos: De vendedor de dulces a arquitecto de becas

Joshue Castellanos Paternina, profesor de inglés en el Centro de Estudios Ceprodent – sede Montería en Córdoba, | Foto: Global Teacher Prize

Joshue Castellanos Paternina, nacido en 1997 en Montería, Córdoba, conoce de cerca el peso de la adversidad. Tras perder a su padre por suicidio en medio de una crisis económica familiar, el joven Joshue vendía dulces en las calles para sostener a los suyos mientras perseguía sus estudios. Una beca universitaria cambió su destino y lo impulsó a fundar el programa Mentor Becario y la Fundación Alcanza una Beca. Hoy, como profesor voluntario de inglés en el Centro de Estudios Ceprodent, dedica su vida a derribar barreras para miles de jóvenes.

Su impacto es monumental. A través de charlas y talleres gratuitos, ha motivado a más de 45.000 estudiantes. Plataformas como PreICFESApp y clases diarias de Mentor Becario brindan preparación para exámenes y mentorías a más de 300.000 alumnos que no podrían costearlas.

La fundación ha entregado 700 becas mediante un modelo sostenible que une al sector público y privado, donado 2.000 libros motivacionales y ya se replica en India con un piloto para niños vulnerables. “La educación reescribe historias”, parece decir Joshue con cada acción, probando que el origen no define el futuro.

Jairo Rafael Castro: Pedagogía anfibia contra la pobreza y el olvido

En La Mojana, Sucre, una zona anfibia azotada por pobreza, desplazamiento, analfabetismo y crisis climática, Jairo Rafael Castro Acosta ha convertido su aula en un bastión de esperanza. Él mismo exniño desplazado, eligió la docencia para romper ciclos de abandono. En la Institución Educativa San Marcos, imparte STEM y Matemáticas, pero su verdadero legado es la Pedagogía Anfibia y la iniciativa Agroanfibia.

Sus estudiantes exploran humedales, ríos y caños fusionando saberes ancestrales con ciencia moderna. Han diseñado huertas comunitarias, proyectos de conservación, innovaciones de economía circular y hasta un Aula Flotante en canoas.

En siete años, más de 500 alumnos y familias se han integrado; la deserción escolar bajó drásticamente y 18 exestudiantes cursan ingeniería. Sus chicos han publicado artículos científicos, superado pruebas nacionales y visitado Harvard, MIT, Japón y la COP16. Hoy, su modelo moldea currículos y formación docente en la región.

Voces de autoridad y el contexto latinoamericano

Sobre el reconocimiento de ambos profesores colombianos, Sunny Varkey, fundador del premio, GEMS Education y la Fundación Varkey, aseguró, “docentes como ustedes moldean mentes, despiertan confianza y abren puertas a futuros brillantes. Su trabajo transforma el mundo”. Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey, añadió: “Los docentes pueden cambiar millones de vidas; hay que apoyarlos y celebrarlos”.

En Latinoamérica, diez profesores integran el Top 50: de Argentina, Alejandro Rodriguez y Gloria Cisneros, Brasil, Galileu da Silva Pires, Chile, Patricio Andrés Vilches Guerrero, Guatemala, César Guillermo Fetzer Paz, México, Nelsy Saray Valenzuela Flores, Perú, Mónica Milagros, Lanchipa Bergaminimy Uruguay, Pablo Ariel Mollo Graña.