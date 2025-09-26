Suscribirse

Otro hospital reconocido en Bogotá le cierra los servicios a la Nueva EPS: en esta fecha dejarán de atender a pacientes

Esto dijo la institución tras la crisis financiera que enfrenta la EPS con más usuarios del país.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 12:15 p. m.
Hospital San José
Esta es la fecha en la que se terminará el contrato. | Foto: Hospital San José

La Nueva Eps es una de las entidades promotora de salud (EPS) que acuña el mayor número de usuarios en el país, con más de 11 millones de pacientes.

Sin embargo, desde hace poco más de 2 años la entidad ha visto un fuerte deterioro en sus finanzas y con ello en la prestación de los distintos servicios de salud.

La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.
La Nueva EPS acumula una gran cifra de deudas y enfrenta una fuerte crisis. | Foto: guillermo torres

Hace algunos días se conoció que la Clínica Shaio cerró los servicios de urgencias para pacientes de esta EPS. Ahora, un nuevo hospital se pronunció asegurando que tampoco prestarán sus servicios a los pacientes que sean afiliados de esta entidad.

Contexto: En Nueva EPS había deudas acumuladas y sistemáticas que la llevaron a una espiral compleja. SuperSalud, en entrevista con SEMANA

Se trata del Hospital San José, que hace algunas horas, a través de un comunicado de la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital San José, aseguró que terminarán el contrato bajo la modalidad de evento para el régimen contributivo.

Esta es la fecha definida para terminar el contrato. | Foto: Milena Bernal

“La ejecución actual del contrato sumado a la oportunidad y capacidad instalada de la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital San José nos obliga a asumir la determinación de dar aplicación a lo definido en el literal ”d" de la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios, bajo la modalidad de evento para la población afiliada y beneficiaria del Régimen Contributivo de Nueva EPS, celebrado el 30 de julio de 2008″, indicó.

Contexto: Alarmante: 11 EPS intervenidas por el gobierno Petro concentran el 80% de la deuda a los hospitales. Shu, shu, shu

Dicha cláusula define la terminación unilateral del contrato, que no solo se encuentra enmarcada en la autonomía para contratar que se refleja en los postulados acordados desde el año 2008, sino que está amparada por los Decretos 4747 de 2007 y 441 de 2022 y demás normativa vigente para el sector salud.

Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco.
Son miles de usuarios los que padecen la crisis del sistema y de la EPS. | Foto: Jorge Orozco

Finalmente, la entidad detalla que la terminación del contrato se hará efectiva el próximo 1 de diciembre, para cumplir con los plazos y condiciones pactadas entre la Aseguradora y el Hospital, y permitiendo una adecuada transición operativa que no afecte la continuidad de la atención de los usuarios.

Nueva EPShospitalSistema de salud

