La Nueva Eps es una de las entidades promotora de salud (EPS) que acuña el mayor número de usuarios en el país, con más de 11 millones de pacientes.

Sin embargo, desde hace poco más de 2 años la entidad ha visto un fuerte deterioro en sus finanzas y con ello en la prestación de los distintos servicios de salud.

La Nueva EPS acumula una gran cifra de deudas y enfrenta una fuerte crisis. | Foto: guillermo torres

Hace algunos días se conoció que la Clínica Shaio cerró los servicios de urgencias para pacientes de esta EPS. Ahora, un nuevo hospital se pronunció asegurando que tampoco prestarán sus servicios a los pacientes que sean afiliados de esta entidad.

Se trata del Hospital San José, que hace algunas horas, a través de un comunicado de la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital San José, aseguró que terminarán el contrato bajo la modalidad de evento para el régimen contributivo.

Esta es la fecha definida para terminar el contrato. | Foto: Milena Bernal

“La ejecución actual del contrato sumado a la oportunidad y capacidad instalada de la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital San José nos obliga a asumir la determinación de dar aplicación a lo definido en el literal ”d" de la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios, bajo la modalidad de evento para la población afiliada y beneficiaria del Régimen Contributivo de Nueva EPS, celebrado el 30 de julio de 2008″, indicó.

Dicha cláusula define la terminación unilateral del contrato, que no solo se encuentra enmarcada en la autonomía para contratar que se refleja en los postulados acordados desde el año 2008, sino que está amparada por los Decretos 4747 de 2007 y 441 de 2022 y demás normativa vigente para el sector salud.

Son miles de usuarios los que padecen la crisis del sistema y de la EPS. | Foto: Jorge Orozco