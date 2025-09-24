Alarmante: 11 EPS intervenidas por el gobierno Petro concentran el 80% de la deuda a los hospitales. Shu, shu, shu

El shu shu shu se manifiesta en diferentes formas. Esa implosión controlada del sistema de salud de la que en algún momento se refirió la entonces ministra Carolina Corcho, a menos de un año de que el gobierno Petro deje el poder, se siente con mucha fuerza.

Las EPS, que advirtieron el ahogo financiero que estaban viviendo, hoy adeudan 24 billones de pesos. Lo más diciente, según un estudio publicado por la Asociación de Clínicas y Hospitales el 80 por ciento de esa estrafalaria cifra, equivalente a la ambiciosa reforma tributaria que ambiciona el gobierno, corresponden a las EPS intervenidas y que hoy están en manos del gobierno Petro.

En febrero de 2023, el presidente Gustavo Petro y la Ministra de salud Carolina Corcho radicaron la reforma a la salud que buscaba eliminar las EPS. La reforma no pasó, pero esas entidades hoy están en crisis financieras. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Las 11 Empresas Promotoras de Salud -EPS- intervenidas para administrar y en vigilancia especial adeudan más de 12,8 billones de pesos, lo que representa el 79,8% del total de la deuda que tienen las EPS que se encuentran en operación y una cartera en mora de 7,3 billones de pesos, es decir 85,6% del total de la cartera en mora de las EPS activas”, detalla el informe.

Las 3 principales deudoras por monto total de la deuda en este régimen son: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, que en total adeudan cerca de 7.8 billones de pesos aproximadamente.

Las tres han estado bajo el control de la Superintendencia de Salud. Sanitas, como se sabe, fue devuelta recientemente a sus dueños por un fallo de la Corte Constitucional que declaró arbitraria la intervención.

La Nueva EPS está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país. Registra una deuda de más de 5 billones de pesos. | Foto: guillermo torres

El caso de la Nueva EPS, que ha estado en el ojo del huracán político en las últimas semanas, es especialmente preocupante. Fue la que “tuvo un mayor incremento absoluto en su cartera total, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con cerca de 1,7 billones de pesos, lo que representa un incremento del 33,7%”. La cifra total de esa deuda: $ 5.004.650.314.

La Asociación de Clínicas y Hospitales hizo pública el listado de deudas, detallado por EPS:

Cartera por Deudores Con Medidas Especiales y Edades

EPS 1 a 30 días y cte. De 31 a 60 días De 61 a 90 días Más de 91 días % Cartera Morosa Total, jun 2025 Total, dic 2024 Nueva EPS $ 2.041.189.444 $ 573.919.661 $ 443.804.972 $ 3.630.478.941 60,9% $ 6.689.393.018 $ 5.004.650.314 Sanitas $ 797.801.478 $ 125.089.428 $ 89.400.520 $ 599.181.107 42,7% $ 1.611.472.532 $ 1.320.553.000 Coosalud $ 322.442.521 $ 90.271.945 $ 87.943.470 $ 611.604.557 62,9% $ 1.112.262.493 $ 847.113.289 Savia Salud $ 362.055.848 $ 82.617.735 $ 69.096.622 $ 371.722.058 49,8% $ 885.492.262 $ 737.786.270 Famisanar $ 319.737.335 $ 76.275.964 $ 44.414.032 $ 325.460.687 48,3% $ 765.888.018 $ 691.721.116 Emssanar $ 244.131.791 $ 68.185.578 $ 44.935.599 $ 342.549.933 55,4% $ 699.802.900 $ 688.945.436 Asmet Salud $ 81.185.931 $ 37.455.341 $ 18.343.972 $ 274.596.862 71,2% $ 411.582.105 $ 406.652.997 S.O.S. $ 146.865.750 $ 18.154.323 $ 7.931.742 $ 155.097.033 49,7% $ 328.048.847 $ 278.626.975 Cajacopi $ 87.748.486 $ 11.939.305 $ 11.542.327 $ 136.219.486 59,7% $ 247.449.605 $ 207.706.100 Capresoca $ 8.770.131 $ 3.824.805 $ 4.024.752 $ 32.275.822 74,2% $ 48.895.510 $ 59.648.604 Dusakawi $ 2.916.327 $ 220.918 $ 666.523 $ 4.018.970 59,9% $ 7.822.737 $ 5.578.651 Total (EPS con Medidas) $ 4.414.845.040 $ 1.087.955.003 $ 822.104.530 $ 6.483.205.455 57,0% $ 12.808.110.027 $ 10.041.276.652 Total (EPS Operando) $ 6.136.730.245 $ 1.386.667.539 $ 1.018.453.414 $ 7.517.535.744 53,2% $ 16.059.386.943 $ 12.967.198.079

El director general de la asociación, Juan Carlos Giraldo Valencia, hizo un llamado para garantizar la solvencia financiera del sistema. “No sobra recordar la importancia de la concreción de la capitalización requerida por algunas aseguradoras. Consideramos que el sistema debe contar con un fondo de garantía que sea funcional y pueda operar en momentos de una eventual liquidación de EPS, protegiendo al sector prestador del ya conocido impacto lesivo de esas decisiones”, aseguró.

También expresó preocupación por lo que estas cifras significan en la operación diaria de los hospitales donde millones de colombianos atienden a diario sus problemas de salud.