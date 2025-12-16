Este 16 de diciembre de 2025, al menos cinco estados de Estados Unidos han ordenado que las banderas estatales y nacionales ondeen a media asta como señal de duelo, tras tragedias, aniversarios conmemorativos y muertes de servidores públicos, según reportes y comunicados de prensa gubernamentales.

¿Por qué izar la bandera a media asta?

En Estados Unidos, izar la bandera a media asta no es un gesto espontáneo ni una tradición sin protocolo, ya que está regulado por el Código de la Bandera y solo puede ordenarse por el presidente, gobernadores o autoridades locales con facultad para declarar duelo oficial. La bandera en esta posición simboliza respeto, luto y homenaje por vidas perdidas o fechas de impacto social, como se señala en La Gestión.

Hoy, las banderas ondean a media asta en Iowa, Tennessee, Rhode Island, Wyoming y Virginia Occidental, en respuesta a las recientes pérdidas en cada estado.

En Iowa, por ejemplo, la gobernadora Kim Reynolds ordenó que todas las banderas estatales y estadounidenses ondeen a media asta hasta el atardecer del último día de los funerales en honor y recuerdo de dos soldados de la Guardia Nacional del Estado que murieron en acción en Siria. Esta orden pública se emitió tras la confirmación oficial de sus muertes en combate y busca reflejar la gratitud y el respeto por su servicio militar.

En Connecticut, las banderas se bajaron el pasado domingo para marcar el décimo tercer aniversario del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, uno de los atentados más mortíferos en un centro educativo en la historia reciente de Estados Unidos.

La bandera estadounidense ondea a media asta como símbolo de luto oficial y homenaje a víctimas, servidores públicos y figuras estatales recientemente fallecidas. | Foto: Getty Images

En Rhode Island, el gobernador Dan McKee dispuso que todas las banderas estatales ondeen a media asta desde el 14 de diciembre de 2025 y hasta nuevo aviso, como gesto de homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown. La medida busca reconocer el profundo impacto del ataque, no solo en las víctimas y sus familias, sino también en los primeros equipos de respuesta y en toda la comunidad universitaria.

En Tennessee, por disposición del gobernador Bill Lee, las banderas en el Capitolio estatal permanecen a media asta desde el amanecer hasta el atardecer de este 16 de diciembre de 2025, en homenaje al exrepresentante estatal Gerald McCormick, quien falleció el 11 de diciembre a los 63 años. McCormick integró la Cámara de Representantes de Tennessee entre 2004 y 2018 y ejerció como líder de la mayoría a partir de 2011.

En Wyoming, las banderas estatales y nacionales se mantienen a media asta hasta el día del sepelio en honor a Judy Catchpole, exsuperintendente estatal de Instrucción Pública, fallecida el 4 de diciembre de 2025. Catchpole fue ampliamente reconocida por encabezar reformas educativas de alcance estatal y por su defensa constante del bienestar y los derechos de la infancia.

El gobernador Patrick Morrisey, en Virginia Occidental, firmó una proclama para que las banderas ondeen a media asta en todo el estado, en homenaje al sargento Andrew Wolfe y a la especialista Sarah Beckstrom, integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron emboscados durante un tiroteo en Washington D. C. el mes pasado. El ataque, en el que murió Beckstrom y Wolfe resultó gravemente herido, reavivó un debate nacional sobre la política migratoria y el programa de reasentamiento de refugiados afganos, debido a la nacionalidad del presunto agresor.