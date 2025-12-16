Suscribirse

Estados Unidos

¿Por qué las banderas ondean hoy a media asta en varios estados de Estados Unidos?

Cinco estados ordenaron bajar la bandera estadounidense, tras disposiciones oficiales emitidas por gobernadores.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

16 de diciembre de 2025, 12:37 p. m.
Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Reforming Foreign Defense Sales to Improve Speed and Accountability” que establece una hoja de ruta para agilizar y transparentar las ventas de defensa.
Banderas de Estados Unidos a media asta, en señal de duelo oficial ordenado por autoridades estatales | Foto: Getty Images

Este 16 de diciembre de 2025, al menos cinco estados de Estados Unidos han ordenado que las banderas estatales y nacionales ondeen a media asta como señal de duelo, tras tragedias, aniversarios conmemorativos y muertes de servidores públicos, según reportes y comunicados de prensa gubernamentales.

Contexto: Revelan las primeras imágenes del presunto responsable que atacó a estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

¿Por qué izar la bandera a media asta?

En Estados Unidos, izar la bandera a media asta no es un gesto espontáneo ni una tradición sin protocolo, ya que está regulado por el Código de la Bandera y solo puede ordenarse por el presidente, gobernadores o autoridades locales con facultad para declarar duelo oficial. La bandera en esta posición simboliza respeto, luto y homenaje por vidas perdidas o fechas de impacto social, como se señala en La Gestión.

Hoy, las banderas ondean a media asta en Iowa, Tennessee, Rhode Island, Wyoming y Virginia Occidental, en respuesta a las recientes pérdidas en cada estado.

En Iowa, por ejemplo, la gobernadora Kim Reynolds ordenó que todas las banderas estatales y estadounidenses ondeen a media asta hasta el atardecer del último día de los funerales en honor y recuerdo de dos soldados de la Guardia Nacional del Estado que murieron en acción en Siria. Esta orden pública se emitió tras la confirmación oficial de sus muertes en combate y busca reflejar la gratitud y el respeto por su servicio militar.

En Connecticut, las banderas se bajaron el pasado domingo para marcar el décimo tercer aniversario del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, uno de los atentados más mortíferos en un centro educativo en la historia reciente de Estados Unidos.

Banderas a media asta ondean en honor a las víctimas de Pearl Harbor y recientes tragedias locales en Estados Unidos.
La bandera estadounidense ondea a media asta como símbolo de luto oficial y homenaje a víctimas, servidores públicos y figuras estatales recientemente fallecidas. | Foto: Getty Images

En Rhode Island, el gobernador Dan McKee dispuso que todas las banderas estatales ondeen a media asta desde el 14 de diciembre de 2025 y hasta nuevo aviso, como gesto de homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown. La medida busca reconocer el profundo impacto del ataque, no solo en las víctimas y sus familias, sino también en los primeros equipos de respuesta y en toda la comunidad universitaria.

En Tennessee, por disposición del gobernador Bill Lee, las banderas en el Capitolio estatal permanecen a media asta desde el amanecer hasta el atardecer de este 16 de diciembre de 2025, en homenaje al exrepresentante estatal Gerald McCormick, quien falleció el 11 de diciembre a los 63 años. McCormick integró la Cámara de Representantes de Tennessee entre 2004 y 2018 y ejerció como líder de la mayoría a partir de 2011.

En Wyoming, las banderas estatales y nacionales se mantienen a media asta hasta el día del sepelio en honor a Judy Catchpole, exsuperintendente estatal de Instrucción Pública, fallecida el 4 de diciembre de 2025. Catchpole fue ampliamente reconocida por encabezar reformas educativas de alcance estatal y por su defensa constante del bienestar y los derechos de la infancia.

El gobernador Patrick Morrisey, en Virginia Occidental, firmó una proclama para que las banderas ondeen a media asta en todo el estado, en homenaje al sargento Andrew Wolfe y a la especialista Sarah Beckstrom, integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron emboscados durante un tiroteo en Washington D. C. el mes pasado. El ataque, en el que murió Beckstrom y Wolfe resultó gravemente herido, reavivó un debate nacional sobre la política migratoria y el programa de reasentamiento de refugiados afganos, debido a la nacionalidad del presunto agresor.

Contexto: FBI frustra atentados planeados para vísperas de Año Nuevo en el sur de California, Estados Unidos

Este gesto oficial no solo honra a quienes perdieron la vida o resultaron gravemente heridos, sino que también busca unir a las comunidades en momentos de dolor, reflexión y memoria colectiva, recordando el impacto humano que subyace detrás de cada proclamación estatal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Margarita Rosa de Francisco mostró imágenes de cómo fue su matrimonio y dejó inesperado mensaje tras dar el ‘sí’

2. Parranda del prófugo Carlos Ramón González termina en investigación disciplinaria

3. Le llegó compañero de lujo a Luis Díaz: Bayern Múnich anunció el regreso de un crack mundial

4. Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

5. Verónica Alcocer regresó a Colombia en una operación discreta y tras ser incluida en la lista Clinton

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosbanderasLuto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.